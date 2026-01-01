曹西平猝逝遭質疑「才一天就冒屍斑」 殯葬業、醫師出面揭真相

曹西平遭質疑死亡才一天就冒屍斑，對此殯葬業、醫療界人士紛紛出面揭真相，直言這是再正常不過的現象。（資料照／粘耿豪攝）

66歲知名藝人曹西平去年12月29日猝逝，震驚全台，由於他前一天還在發地震文，讓網友感慨不已，但有網友質疑，為何死亡不到一天就出現屍斑？對此許多專業人士，包括殯葬業者與醫護人員都出面解答真相，表示這是正常現象。

曹西平在去年12月28日清晨5點多PO文表示，自己經過921大地震的洗禮後，遇到地震就不會跑，而是坐在原地交給老天爺安排，坦言到了這個年紀已經沒有什麼好想的，想多了也沒用，經歷太多，如今很多事情越看越淡，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，感嘆每天都有意外事情，大家認為不可能的偏偏就是發生了。未料隔天乾兒子Jeremy回台後，就發現曹西平已經身亡，表示曹西平是睡著走的，無病無痛，希望大家不要太過擔心他臨終時狀況。消息讓許多粉絲與演藝圈人士震撼不已，紛紛發文悼念。

就有網友質疑，「只有我覺得在12月的大臺北死亡36~48小時左右便出現屍斑這件事很不尋常嗎？」疑似認為天氣這麼冷，為何人死亡後這麼快就出現屍斑。

對此許多醫療人士與殯葬業者都出面解答：「人死後1個小時就會慢慢浮現屍斑，半天就會從紅色到褐色，一天就能變黑」、「正常，室溫一定比室外高，以36小時來說，屍斑足夠時間變褐色了」、「屍斑就是血管中血液會漸漸凝固然之後沉澱下來在皮下呈現出來的斑塊，舉個例子，把新鮮豬血拿到室溫猜猜多久會凝固？往生者過世後數小時屍斑就會出現了，希望有解答到你疑惑」、「根據我殯葬業的經驗，死後1-4小時就會出現屍斑了，你可能要更新一下知識」、「我姐姐中午才電話連絡過，晚上8點她兒子回家發現死亡，身上就已經有屍斑了」、「我小舅2024年年底天冷猝逝，早上走下午大體送到禮儀公司，身體就已經全身變深色」。

