曹西平猝逝遺體送板殯！哥哥「拒出面」料理後事 其他兄弟也無回應

記者林盈君／新北報導

29日深夜，資深藝人曹西平驚傳猝逝家中，享壽66歲。而平時與曹西平同住的乾兒子（34歲、吳男），於昨天深夜進家門後，赫然驚見曹西平倒臥在地，已失去生命跡象，警消指出已明顯死亡多時，未送醫。而曹西平去世後，警方聯繫其家屬，曹的二哥表示不願出面處理，其他兄弟也無回應，目前遺體已送往板橋殯儀館暫存，後續待司法相驗釐清死因。

資深藝人曹西平驚傳猝逝家中，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

據了解，曹西平平時與乾兒子吳男同住，由吳男照護他的生活起居，2人住在新北市三重區。昨天深夜，吳男下班返家後，本想與曹西平打個招呼，卻見他倒臥在地，已沒有呼吸心跳，急忙通報警消。曹西平出身醫生世家，家中有3個哥哥、1個弟弟，未料兄弟們因家族遺產爆不合，他獨自扛起千萬債務，照顧年邁父親，父親過世後，他一度消極遠走異國，淡出螢光幕數年。

廣告 廣告

資深藝人曹西平驚傳猝逝家中，享壽66歲。（圖／資料照）

曹西平個性直率、敢言，其口頭禪「醜八怪」更是經典，他曾於節目中提到，與手足兄弟因家族遺產爆不合，哽咽揭露自己獨自扛下千萬債務、照顧病父的重擔，並強調「遺產絕對不給姓曹的人」。而他於28日凌晨，還在臉書發文與粉絲互動，未料竟成生前最後的貼文。目前警方已排除外力介入跡象，初步研判，疑為內科疾病引發之自然死亡，但詳細死因還要相驗釐清。

資深藝人曹西平驚傳猝逝家中，享壽66歲。（圖／資料照）

更多三立新聞網報導

曹西平出身醫生世家！兄弟鬩牆獨扛千萬債務 曾怒嗆：財產不給姓曹的

66歲曹西平猝逝！疑死亡多時陳屍家中 遺體四肢僵硬、出現屍斑

中和驚傳母女墜樓！女嬰無生命跡象、母意識不清 緊急送亞東醫院搶救

新莊行人地獄車禍！62歲婦過馬路遇劫 遭左轉汽車瞬間撞噴、受傷送醫

