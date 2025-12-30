曹西平猝逝陳昇感慨憶往事！悲痛好友在懷裡死去 缺席告別式原因惹鼻酸

記者鄭尹翔／台北報導

陳昇為跨年演唱會彩排。（圖／記者趙于瑩攝影）

創作歌手陳昇今（今日）於台北國際會議中心舉行2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》總排練記者會，談到近一年來演藝圈接連傳出藝人離世消息時，今早也傳出曹西平猝逝，他語氣低沉提及已故好友蕭言中，直言：「我那麼好的朋友，蕭言中都眼巴巴地在我懷裡死去了。」一番話道出對生死的感慨，也讓現場氣氛瞬間凝重。

陳昇表示，面對他人的生離死別，其實很難真正介入或給予安慰，「別人的事情也不熟，我也沒有辦法關心。」他透露，自己與蕭言中早就約定好要一起老去，甚至連告別式都說好「不送彼此」，認為若能留下來的人，好好把自己的事情做好、把日子過好，就是最好的紀念。

回到音樂本身，陳昇今日親自上陣參與彩排，搶先曝光跨年演唱會舞台與內容。他演唱新專輯歌曲《鳳凰城》，並向年輕時的音樂偶像Glen Campbell致敬，重唱經典名曲〈By the Time I Get to Phoenix〉，同時也帶來新寶島康樂隊的輕快作品〈Hotelu大旅社〉，展現橫跨世代、多元風格的音樂能量。

舞台設計方面，陳昇透露此次跨年演唱會將打造宛如城市煙火般的燈光效果，多根燈柱搭配延伸燈光軌道與懸吊LED螢幕，結合科技感十足的城市夜景，營造溫暖卻熱鬧的派對氛圍。整體視覺呼應演唱會主題《我不是搖滾歌手》，象徵音樂人生不一定張狂，卻依然閃耀。陳昇也笑說，舞台就像人生，「不一定搖滾，但一定要夠party。」在感性與灑脫之間，他用音樂與舞台，繼續書寫屬於自己的跨年篇章。

