曹西平猝逝陳昇感慨憶往事！缺席好友告別式原因惹鼻酸

陳昇今為演唱會彩排，現場演唱新專輯歌曲大展歌喉。（宜辰整合行銷提供）

陳昇今（30日）為2026「我不是搖滾歌手」跨年演唱會總排綵，搶先曝光新歌及舞台造型。被問到曹西平今早過世，陳昇表示，「早上有聽說」，但曹西平是綜藝掛，兩人幾乎沒有互動，「別人的事情不熟，也沒有辦法關心」。今年演藝圈接連傳出藝人離世消息，這也讓他思念起好友蕭言中，「我那麼好的朋友蕭言中眼巴巴的在我的懷裡死去了！」

陳昇感慨地說，自己與蕭言中早就相約要一起老去，甚至講好不去彼此的告別式，「我們說好不送彼此，留下來的人，好好幹自己的事就可以了」，活到這個年紀把事情做好、日子過好就是最好的紀念。

陳昇（中）與新寶島康樂隊黃連煜（左）、阿VAN（右）為演唱會彩排。（宜辰整合行銷提供）

他5年前罹患口腔癌，術後恢復良好，不僅游泳、騎腳踏車自如，還誇口70歲要去爬富士山，被問到身體狀況，他表示，跟醫生都已經變成好朋友，也不會去追究病因是什麼，「我沒有戰勝什麼，我只是調整成我要跟它相處的態度，永遠跟它們並存」。

陳昇今在台北國際會議中心總彩排，演唱新專輯歌曲〈鳳凰城〉，向年輕時的偶像Glen Campbell致敬，以及新寶島康樂隊輕快的歌曲〈Hotelu大旅社〉，現場氣氛歡樂。不同於有些歌手喜歡叫觀眾大合唱，他坦言，「其實我很捨不得讓別人唱，在頂尖的樂手扮奏下，我要好好品味為何當年我會寫這個歌。」提到辛龍復出歌壇，他喊話「想來玩就來，歡迎大家來踢館」，也提到明天又是陰雨天，想要躲避風雨的觀眾都歡迎來演唱會玩。可洽KKTIX售票網與 全家便利商店FamiPort。

