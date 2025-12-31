曹西平猝逝險成無名屍 親哥急返台奔喪「揭兄弟私下情分」：依他意願走完最後一程

資深藝人曹西平29日驚傳猝逝於新北三重住處，享壽66歲。（翻攝自臉書）

資深藝人曹西平29日驚傳猝逝於新北三重住處，享壽66歲。據了解，曹西平一度傳出未有家屬願意出面處理後事，恐成無名屍，如今三哥曹南平出面回應，指同意委任曹西平的乾兒子Jeremy操辦後事，並強調兄弟情份仍在，且曹西平並非無人照料。

據了解，曹西平生前曾多次提及兄弟間因爭家產，反目成仇，更曾在節目控訴，兄弟們棄養父親，與曹家兄弟早已形同陌路，甚至揚言「遺產絕不給姓曹的」，加上第一時間傳出家屬不願出面處理後事，恐成無名屍，讓乾兒子心急如焚，透過曹西平臉書發聲，向曹家喊話。

對此，曹南平得知弟弟曹西平離世後發出聲明表示，家人深感悲痛，目前已在盡速返台途中，也已與相關友人討論會一同妥善處理後事，同時強調「兄弟一場，情分與關心始終都在。」

曹南平也懇請大家理解家屬心情，避免過度揣測或渲染，表示曹西平並非無人照料，會依照弟弟的意願與相關程序，「讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程」，盼外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。

