曹西平猝逝震驚各界！三哥曹南平難過返台：兄弟情分始終都在

曹西平的三哥發出聲明。（圖／FB@曹西平粉絲團）

出道40餘年的「台灣西城秀樹」曹西平29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。他的三哥曹南平今（30日）晚間發出聲明，悼念過往因家事撕破臉、互不往來的曹西平。

人在國外的曹南平，今午將曹西平後事的相關事宜交給乾兒子Jeremy處理，他本人則將趕回台，陪弟弟最後一程。他晚間難過的說，「得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。」

他嘆，兄弟一場，情分與關心始終都在，「弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程」，盼望外界過度揣測或渲染，給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒，表示聲明後將不再對外作任何回應。

廣告 廣告

另外，曹西平的治喪小組也針對後續治喪統籌安排補充表示，「西平大哥生前與乾兒子Jeremy關係極為親近，長年生活相互陪伴、照料與支持，情感深厚，早已是至親家人。這份關係不僅為親友所熟知，亦是西平大哥生前高度信任、倚重的重要存在。」

「在充分尊重西平大哥生前心意的前提下，並經親屬代表三哥理解與同意，正式授權由乾兒子Jeremy負責統籌後續喪禮相關事宜與對外聯繫，以確保整體安排能貼近西平大哥一貫的生活狀態與價值選擇。目前三哥亦正儘速返台，協助完成必要的行政程序，並將在返台後與治喪小組共同著手安排告別式後續事宜。」

「另，靈堂相關規劃已在籌備中，待相關細節確認後，將統一對外公告，並第一時間通知西平大哥的親友與關心他的各界人士。後續所有訊息，皆將以治喪小組於本媒體群組之正式說明為準。感謝各位的體諒、尊重與協助。」

更多中時新聞網報導

Blazy翻轉香奈兒 日常時光成顯學

情誼不能用「蹭」定義 嘻小瓜為周子瑜驕傲

蔡小虎發宏願征服北高雙巨蛋