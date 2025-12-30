曹西平猝逝震 三哥曹南平返台：兄弟一場情分關心始終都在

曹西平驚傳逝世。（圖：曹西平臉書）

出道40餘年的資深藝人曹西平29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。先前一度傳出曹西平的兄弟不願出面，他的三哥曹南平30日晚間發出聲明，悼念過往因家事撕破臉、互不往來的曹西平，盼望外界過度揣測或渲染，給予家屬一些空間與清靜。

人在國外的曹南平表示，將曹西平後事的相關事宜交給乾兒子Jeremy處理，他本人則將趕回台，陪弟弟最後一程，他提到：「得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。」

廣告 廣告

曹南平強調，兄弟一場，情分與關心始終都在，弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程，盼望外界過度揣測或渲染，給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒，聲明後將不再對外作任何回應。

另外，曹西平的治喪小組也針對後續治喪統籌安排向外界說明：「西平大哥生前與乾兒子Jeremy關係極為親近，長年生活相互陪伴、照料與支持，情感深厚，早已是至親家人。這份關係不僅為親友所熟知，亦是西平大哥生前高度信任、倚重的重要存在。」

治喪小組指出，充分尊重曹西平的生前心意並經親屬代表三哥理解與同意，正式授權由Jeremy負責統籌後續喪禮相關事宜與對外聯繫，以確保整體安排能貼近曹西平一貫的生活狀態與價值選擇。目前曹西平三哥亦正儘速返台，協助完成必要的行政程序，並將在返台後與治喪小組共同著手安排告別式後續事宜。

治喪小組續指，靈堂相關規劃已在籌備中，待相關細節確認後，將統一對外公告，並第一時間通知曹西平的親友與關心他的各界人士。後續所有訊息，皆將以治喪小組於本媒體群組之正式說明為準。感謝各位的體諒、尊重與協助。