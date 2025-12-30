曹西平猝逝！「嫂嫂」龍千玉悲痛揭他生前談話：真的無法接受

曹西平29日於家人猝逝，享壽66歲，消息一出讓不少台灣民眾相當感傷，因為前天他才發文回憶921地震，還對即將到來的跨年活動感到憂心，沒想到再來卻是猝逝的消息問世，而台語歌后龍千玉是曹西平哥哥曹南平的前妻，即使已經離婚但兩人仍保持好關係，讓大家封曹西平為「最強小叔」，甚至兩人交情好到，龍千玉被曹西平視為「唯一親人」，對於曹西平的過世，龍千玉也悲痛發聲。

龍千玉表示「凌晨得知噩耗，徹夜難眠，回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！」龍千玉透露曹西平曾經跟她說過「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖」。

龍千玉表示一直以來都很關心曹西平的身體，但曹西平總是堅持不跟她說狀況，並說「原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥」。

而龍千玉雖然跟曹西平的哥哥僅有7年的婚姻，但兩人的友誼卻隨著時間越發深厚，一起在演藝圈打拚，也經歷彼此的高低潮。曹西平當年在泰國感到憂鬱時，龍千玉曾飛到泰國探望，為他加油；而每次龍千玉發片時，曹西平也總用自己最大的力量支持，也曾為龍千玉仗義直言，被網友封「最強小叔」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導