曹西平猝逝／三哥發聲了！認正在返台「一同處理後事」：請給家屬空間
資深男星曹西平昨（29日）晚間在家中猝逝，享壽66歲。由於他生前與哥哥多年沒聯絡，因此家人一度不願意出面處理後事，之後由前嫂嫂龍千玉介入調解才將一切全權交給與曹西平同住的乾兒子Jeremy，如今三哥曹南平也發聲，透露自己深感悲痛，「事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。」
曹南平過去和龍千玉有段7年婚姻，兩人離婚後，龍千玉和曹西平依舊保持良好關係，曹西平甚至和前嫂嫂同出一口氣。
在沈默將近1日後，曹南平終於發聲表示：「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」
曹南平也請求外界給家屬空間，「懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。本聲明發布後，家屬將不再對外作任何回應。」
