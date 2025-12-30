曹西平猝逝／三哥確定返台送最後一程！乾兒子聲明曝光「後續治喪安排」

曹西平的後事處理曝光。翻攝曹西平臉書

資深藝人曹西平昨（29日）被發現在三重家中猝逝，享壽66歲，突如其來的噩耗震撼演藝圈，乾兒子Jeremy發現時，曹西平的遺體已經僵硬。由於曹西平生前和兄弟已經多年沒有往來，因此二哥得知死訊時不願出現處理後事，在經過三哥前妻龍千玉牽線後，曾改交由Jeremy處理，目前Jeremy已經發布聲明，曝光曹西平的後事安排，三哥也確定會回到台灣參加告別式。

Jeremy以「曹西平治喪小組」名義發布正式聲明，證實曹西平已於12月29日在住處安詳辭世，並強調這份離別對親友與長期支持他的粉絲而言皆是沉痛打擊。聲明中也提到，曹西平一生熱愛舞台、性情率真，生前最後一篇貼文曾寫下「一切交給老天爺的安排」，如今彷彿為人生畫下句點。

治喪小組進一步說明，經親屬代表三哥同意並正式委任，曹西平的喪禮事務將全權由Jeremy負責對外聯繫與安排，而三哥也已確定將返台出席告別式，送弟弟最後一程。至於靈堂設置與告別式細節，目前仍在積極籌備中，待確認後將統一對外公告，家屬也懇請外界給予空間與尊重，讓曹西平能夠平靜、圓滿地走完人生最後一段路。

曹西平大哥辭世暨後事安排說明

我們懷著無比沉痛與不捨的心情，謹此對外說明，資深藝人、我們摯愛的「四哥」曹西平，已於 2025 年 12 月 29 日在住處安詳辭世，圓滿走完他精彩而真誠的一生。

這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持他的朋友而言，皆是難以承受的哀痛。西平大哥一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進。即使在人生最後階段，他仍保持率真與坦然的態度。正如他在生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排。」如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家。

關於後續治喪與相關安排，治喪小組謹說明如下：

一、委任安排

經親屬代表「三哥」同意並正式委任，西平大哥之後續喪禮事務，將全權由與四哥情同父子的乾兒子——謝兒彌（小俊）負責統籌與對外聯繫。

二、家族參與

三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴西平大哥走完人生最後一段旅程。

三、靈堂與告別式安排

靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。

四、懇請體諒與尊重隱私

由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜。在此誠摯請求媒體先進與關心西平大哥的朋友，給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。

西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。在此，我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。

願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。

也衷心祝福所有關心他的朋友，平安、健康。



