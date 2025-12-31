曹西平猝逝！ 「三哥」趕回台強調兄弟情份都在

生活中心／綜合報導

資深藝人曹西平猝逝，一度傳出兄弟不願意出面處理後事。不過，三哥曹南平已趕回台灣，強調兄弟情份都在，後事全交給曹西平的乾兒子處理。雖然他生前曾指控兄弟爭產、棄養父親，撂話「錢絕不讓姓曹的人碰！」不過，根據民法特留分規定，除非遺囑中具體載明遺產不留給手足，否則兄弟還是能繼承十二分之一的遺產。

藝人曹西平猝逝，震驚各界，身後事確定全都交給乾兒子處理，先前傳出兄弟拒絕認領，曹西平得先依無名屍處理。但三哥曹南平已經趕回台灣，還聲明強調"兄弟一場，情分與關心始終都在"，將依照弟弟意願，讓他平靜、有尊嚴的走完最後一程。藝人曹西平（2020）：「有天曹大哥走的時候，你把所有的東西都知道在哪裡，你就幫我處理簡單就好，不用通知誰，我很謝謝你們兩位，陪我度過我人生最後一哩路，真的不是他謝謝我，我應該謝謝他們，人家八年級跟你沒有血緣關係，為什麼要陪你這個四年級的，這才是我感動的地方。

曹西平曾和父親開記者會，指控兄弟棄養父親（圖／民視新聞）

藝人曹西平（2002）：「你們對得起媽媽嗎，對得起媽媽嗎。」不過，曹西平生前，不但曾和老父親一起開記者會，控訴四個兄弟，棄養父親還爭奪家產。藝人曹西平（2018）：「我才要呢我絕對不讓，我們姓曹的拿到我一毛錢，絕對不可能，能夠佐證我爸爸確實覺得我是一個孝順的孩子，就是我在開記者會的時候，我爸爸還活著，他出來跟我、跟記者講說我就是一個兒子，叫西平就夠了，我有三個哥哥一個弟弟，你們為什麼不來，活著不來死了也不來，那是怎麼回事，然後幾年之後，你們還跟媒體講我怎麼樣怎麼樣怎麼樣。」

藝人曹西平（圖／民視新聞）





曹西平的遺囑交代，所有財產都給乾兒子，但律師表示，除非曹西平註明，遺產絕不給手足，否則根據民法特留份規定，他的兄弟還是能繼承十二分之一的遺產。出道40年的曹西平猝逝，遺產怎麼分配，也引發關注。

