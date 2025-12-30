曹西平猝逝／乾兒子下班喊「我回來了」 推門驚見他倒地僵硬、身冒屍斑

資深藝人曹西平驚傳猝死家中，讓友人很震驚。翻攝曹西平的粉絲愛團

資深藝人曹西平昨（29日）深夜驚傳於新北市三重住處猝逝，享壽66歲。據悉，與其同住的34歲吳姓乾兒子於昨晚10時30分下班返家，原本習慣性地想進房打聲招呼說「我回來了」，沒想到推開房門，驚見曹西平已倒臥在地，全身冰冷且沒有呼吸心跳，嚇得他連忙報警求助。

消防局獲報趕抵現場時，發現曹西平遺體已出現明顯僵硬及屍斑，推測已死亡多時，經家屬同意並未送醫。警方隨即封鎖現場進行勘驗，初步排除外力介入的跡象。由於曹西平生前疑似患有慢性疾病，警方不排除是因近日天氣驟降引發猝死，但確切死因仍需交由檢察官進一步相驗釐清。

曹西平生前以爽朗脾氣與口頭禪「醜八怪」聞名演藝圈，但他晚年生活孤寂，因多年前家庭爭產問題，與家中4名親兄弟早已斷絕往來。警方事後嘗試聯繫其二哥，對方卻拒絕出面處理後事，其他兄弟也均無回應，遺體目前暫時冰存於板橋殯儀館。

令人唏噓的是，曹西平兩天前（27日）才因地震在臉書感嘆「人生無常」，並強調「一切交給老天安排」，未料這竟成了他最後的告別。由於曹西平未婚無子，生前已立好遺囑，計畫將名下積蓄與財產全數留給這名長期照顧他起居、視如己出的乾兒子。



