曹西平猝逝！乾兒子全權安排治喪 三哥將返台出席告別式

【緯來新聞網】66歲資深藝人曹西平昨（29日）晚被發現陳屍家中，消息震驚演藝圈。原本傳出曹家人不願處理其後事，好在前三嫂龍千玉聯繫上曹家三哥，三哥已同意授權給乾兒子辦後事，而治喪小組也發表正式聲明了。

曹西平的治喪及相關安排，將全權由乾兒子負責。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平治喪小組在聲明中指出，這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持曹西平的朋友而言，皆是難以承受的哀痛。回憶曹西平一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進。即使在人生最後階段，仍保持率真與坦然的態度，正如生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排」，如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家。



關於後續治喪與相關安排，治喪小組說明，經親屬代表「三哥」同意並正式委任，曹西平之後續喪禮事務，將全權由與四哥情同父子的乾兒子Jeremy（小俊）負責統籌與對外聯繫。三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程。



治喪小組透露，靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中，待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。



治喪小組表示，由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜。在此誠摯請求媒體先進與關心曹西平的朋友，給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。



治喪小組提到，曹西平生前常說「不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心」，在此謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，「謝謝你們給予他的溫暖與力量」，願曹西平一路好走，從此不再有病痛與煩憂，也衷心祝福所有關心他的朋友，平安、健康。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

幻藍小熊大聯盟演出被迫喊卡 曝遭美國海關當場遣返回台驚魂

陳文山享擁大小老婆只能睡沙發 老媽看不下去想出手教訓