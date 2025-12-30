曹西平猝逝！乾兒子全權安排治喪 三哥將返台出席告別式
【緯來新聞網】66歲資深藝人曹西平昨（29日）晚被發現陳屍家中，消息震驚演藝圈。原本傳出曹家人不願處理其後事，好在前三嫂龍千玉聯繫上曹家三哥，三哥已同意授權給乾兒子辦後事，而治喪小組也發表正式聲明了。
曹西平的治喪及相關安排，將全權由乾兒子負責。（圖／翻攝自曹西平臉書）
曹西平治喪小組在聲明中指出，這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持曹西平的朋友而言，皆是難以承受的哀痛。回憶曹西平一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進。即使在人生最後階段，仍保持率真與坦然的態度，正如生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排」，如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家。
關於後續治喪與相關安排，治喪小組說明，經親屬代表「三哥」同意並正式委任，曹西平之後續喪禮事務，將全權由與四哥情同父子的乾兒子Jeremy（小俊）負責統籌與對外聯繫。三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程。
治喪小組透露，靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中，待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。
治喪小組表示，由於事發突然，家屬目前仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜。在此誠摯請求媒體先進與關心曹西平的朋友，給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。
治喪小組提到，曹西平生前常說「不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心」，在此謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，「謝謝你們給予他的溫暖與力量」，願曹西平一路好走，從此不再有病痛與煩憂，也衷心祝福所有關心他的朋友，平安、健康。
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 1 小時前 ・ 6
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 31
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 4 小時前 ・ 8
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 41
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
