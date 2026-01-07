曹西平猝逝！乾兒子曝高血壓隱疾不就醫 醫揭「隱形殺手」3階段奪命
資深藝人曹西平12/29於三重家中猝逝，享壽66歲。警方初步調查排除外力介入，研判疑似疾病猝死。第一個發現曹西平乾兒子Jeremy向警方透露，曹西平生前患有高血壓，但未曾就醫，懷疑這是致命原因。
乾兒子曝生前拒就醫 睡夢中離世享壽66歲
Jeremy表示曹西平是在睡夢中離世，雖然詳細死因仍待釐清，但生前未控制的高血壓隱疾成為關注焦點。
看更多：曹西平驟逝前喊「快嚇死」！氣溫急凍7度+軍演武嚇，醫：跨年這些人最危險
像慢性肝炎不控制，20年後可能會變肝硬化，台中蘇晉暉診所新陳代謝科醫師蘇天怡提醒，高血壓長期不治療，不只跟慢性肝炎一樣會惡化，還會更慘，因為全身器官組織都帶血管，長期血管硬化會危害全身健康。許多人像曹西平一樣，健檢發現血壓高卻不就醫，擔心一旦吃藥就要吃一輩子。
蘇天怡醫師表示，九成以上的高血壓源於先天遺傳，因此定期測量至關重要。建議民眾掌握722法則，也就是連續7天量測、每天早晚各量一次、每次量兩遍取平均值。若家族有病史者更應提高警覺，數據異常建議盡快尋求醫師評估。
隱形殺手傷腦又傷腎 主動脈剝離風險大增
高血壓不治療會長期損害血管，影響遍及全身器官。蘇天怡醫師指出，腦部可能增加中風與失智風險；心臟則面臨心肌梗塞、心絞痛與衰竭危機。
腎臟因富含微細血管，長期控制不良會導致蛋白尿甚至洗腎；眼底出血與視網膜病變也會影響視力，甚至造成末梢循環障礙。
更可怕的是，若收縮壓飆破200mg/dL，將大幅提高主動脈剝離的風險。像藝人小鬼黃鴻升2020年才36歲，突然猝死家中，經解剖發現奪命殺手就是主動脈剝離，該症往往一發病就讓人突然失去意識甚至喪命。
蘇天怡醫師提醒，高血壓之所以被稱為隱形殺手，就是因為平時大多無明顯症狀，一旦發生狀況往往已倒在急診室，甚至發生猝死遺憾。
吃藥反而沒精神？醫揭身體代償真相
為什麼高血壓卻不吃藥？有許多患者抱怨，高血壓沒吃藥沒事，吃降血壓藥後反而覺得懶洋洋、沒活力，因此擅自停藥，這其實是非常危險的觀念。
蘇天怡醫師深入解釋，這並不是藥物讓人虛弱，而是身體已經長期適應了高血壓的狀態，產生了「代償機制」。
對這些患者來說，超標的血壓才是他們身體習慣的常態，一旦藥物將血壓降回正常標準，巨大的壓力落差會讓身體一時無法適應，進而產生力不從心、倦怠的錯覺。所謂的「很有活力」，其實是身體在異常高壓下硬撐出來的假象。
看更多：高血壓竟是「它」害的！醫揭全身痛風險飆1.7倍，忍痛更傷腦
藥物需循序漸進 擅自停藥恐釀主動脈剝離
針對吃藥感到不適的患者，蘇天怡醫師強調絕對不能自行停藥。高血壓藥物種類繁多，若出現頭暈、無力等副作用，應回診與醫師討論。
醫師會評估是否藥效太強（如複方藥物一次降太多），並調整為循序漸進的治療方式，讓身體慢慢適應正常的血壓數值，待身體適應後，不適感就會消失。
若因感覺不舒服就拒絕治療，長期高血壓會讓血管硬化、腎臟受損導致洗腎，甚至引發中風。
冬天穿短袖是不怕冷？小心是血管充血警訊
坊間常流傳一種迷思，認為高血壓的人身體比較強壯、氣血足，所以冬天穿短袖也不怕冷，臉色還總是紅潤好看。蘇天怡醫師嚴正澄清，這其實是高血壓初期的「病理現象」，絕非身體健康的象徵，民眾千萬別沾沾自喜。
蘇天怡醫師分析，在高血壓前期，由於血管內壓力過大，容易導致末梢微血管充血，外觀上就會呈現面部潮紅、手心發熱，這會讓患者產生「我很強壯、我不怕冷」的錯覺。
這其實是身體潛藏的高血壓風險正在發出警訊，若不以為意持續放任，等到血管長期受損硬化，就會轉變為嚴重的循環障礙。因此，若發現自己異常不怕冷或臉色長年紅潤，應立刻量測血壓確認，以免錯失治療黃金期。
看更多：血壓高不一定要先吃藥？不必等頭痛才處理 中醫：「降血壓穴道操」這樣做
◎ 圖片來源／翻攝自曹西平臉書
◎ 諮詢專家／蘇天怡醫師
更多健康2.0報導
量血壓只看高低？錯了！醫揭「第3個數字」才是關鍵：最危險組合
王月家中昏倒「昏迷5天」！醫示警：60歲後沒重訓「一跌恐沒命」
92歲嬤忍痛險死！大腸癌「撐爆腸道」炸出大洞 醫示警：別等痛了才看
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 48
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 1 天前 ・ 10
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術
康健雜誌於2025年12月30日的報導中，指出台中榮總神經外科的科主任楊孟寅是「2026年度好醫生」，是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
以為會胖結果卻相反！營養師親測連吃7天酪梨 身體「這1改變」超意外
「酪梨是超級食物」這句話，多數人都不陌生。它富含健康脂肪、膳食纖維與多種微量營養素，經常被營養師推薦作為日常飲食的一部分。但如果真的每天固定吃一份酪梨，身體會發生什麼實際變化？營養師Lauren Manaker親自進行了一項為期一週的飲食實驗，連續 7 天每天攝取一份酪梨，觀察對精力、消化與整體健康感受的影響。她分享，這次實測不只驗證了營養學理論，也讓她對這項食物的價值有了更深刻的體會。 每天一份酪梨 一週後最明顯的改變是「飽足感」 在這項實驗中，Lauren並不是每天吃一整顆酪梨，而是攝取標準份量，約為中等大小酪梨的三分之一。她將酪梨靈活加入三餐中：早餐抹在全麥吐司上，午餐搭配沙拉或穀物碗，甚至有一天晚餐直接打成濃郁的義大利麵醬。一週下來，她感受到最明顯的變化，是飽足感顯著提升。她表示，吃完餐後能維持更長時間不餓，也較少在下午出現想吃零食的情況。雖然短短一週不足以產生劇烈的長期變化，但這樣的感受，正是高營養密度食物帶來的典型效果。同時，她也發現自己的消化狀況相當穩定，排便規律，推測與酪梨中豐富的膳食纖維有關。至於皮膚或頭髮，雖然沒有立刻出現明顯變化，但她也提到，維生素 E 與植物營養常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 2
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
長輩「天冷穿短袖」非耐寒是警訊！醫：核心體溫已在下降
寒流來襲時，街上總能看到有人穿著短袖，與周遭裹著厚重外套的行人形成強烈對比。重症醫師黃軒指出，這些人並非刻意耍帥，而是生理機制確實與一般人不同，但也提醒特定族群切勿模仿，以免危及生命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
咖啡抗癌、防失智！名醫親測：喝咖啡多1步驟還能降壞膽固醇
喝咖啡可以減少心血管疾病及退化性疾病失智的風險，還能降低癌症發生率，但有些研究發現喝咖啡會使膽固醇升高、壞膽固醇增加？名醫邱正宏分享個人親身經驗，發現自己常喝咖啡後膽固醇指數確實變高，但喝咖啡前多做1健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
7款「幼兒海苔」重金屬超標 小兒科醫師：恐傷腦腎！快就醫
有媒體將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，其中最誇張的一款鎘含量竟超標50倍。小兒科醫師巫漢盟示警，兒童神經系統尚未發育完全，攝取過量鉛或鎘恐傷害多重器官。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣
雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。 什麼是脹氣？ 布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。 常見脹氣原因？ 營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成： 1、壓力過大腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。2、活動量不足久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
看似養生其實超傷身！高血壓患者「5種食物」千萬別碰 調味料也上榜
1、泡麵：一包鈉含量高達2000毫克以上，全部吃完，當天鈉含量直接爆表，如果真的想要吃，建議少喝湯。2、罐頭：蔭瓜100克鈉含量高達2836毫克，幼筍鈉含量有1450mg，番茄鯖魚鈉含量也有1070mg，建議淺嚐輒止，或改吃新鮮魚類、蔬菜。3、培根、香腸：高鹽、高飽和脂肪，會加重...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
不怕冷、穿短袖等於身體健康？醫曝「4症狀」恐是健康警訊
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導寒流來襲時，街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，這些人不是神經大條，而是「感覺不一樣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日本長壽飲食專家：我每天輪流吃「這5種水果」！ 顧腸道、免疫又抗老
「水果不只是點心，而是日常生活的一部分。」來自日本奈良、同時也是營養師與長壽飲食專家的Michiko Tomioka分享，從小在果樹與農田環繞的環境長大，水果對她而言不只是食物，更與季節、文化與健康緊密相連。她指出，水果富含維生素、礦物質、植化素與膳食纖維，是支持免疫系統與長期健康的關鍵食物之一。以下是她每天都會輪流攝取、也最常放在廚房裡的5種水果。 1、蘋果：腸道與免疫的基礎水果蘋果富含維生素 C、膳食纖維、鉀與多酚，並同時含有益生元與益生菌來源，有助於腸道健康，而腸道正是免疫與大腦健康的重要基礎。研究也顯示，蘋果中的植化素具有抗氧化與抗發炎特性。✔ 營養師吃法：連皮吃，保留最多纖維、加入沙拉或湯品、自製蘋果泥或燉菜她也提醒，多嘗試不同品種，能攝取到更廣泛的營養。 2、柑橘類水果：免疫力的經典代表包含橘子、柳橙、檸檬、萊姆、柚子等柑橘類水果，富含維生素 C、A、葉酸、鉀與纖維，同時含有類黃酮與類胡蘿蔔素，有助於細胞保護與免疫調節。此外，維生素 C 也能幫助植物性飲食中的鐵吸收。✔ 營養師吃法：直接吃整顆水果，而非只喝果汁、使用果皮屑入菜或泡茶、加入沙拉、醬汁或烘焙她特別指出，果皮其實常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
毒海苔重金屬超標！醫示警「可殘留體內30年」 恐傷腎、害骨折
嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標，其中一款「鎘」含量更是超標53倍。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。提醒家長，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
獨/被詛咒的癌王！「50歲後血糖飆高」要警覺 3族群超危險
胰臟癌被稱為「癌王」，主因在於早期症狀不明顯、確診時多已晚期。對此，就有醫師指出，臨床觀察發現，約8成胰臟癌患者與血糖異常有關，尤其50歲以上突然罹患糖尿病、無家族史、未變胖甚至體重下降者，更要警覺可能是胰臟出問題。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
男腹脹、易累確診「癌王」！拖半年慘了 醫示警：60天大2倍
胰臟癌早期症狀不明顯，出現症狀時往往已是晚期，又被稱為「癌王」。肝膽腸胃科醫師林相宏分享，一名60歲男子因腹脹、體重下降就醫，發現胰臟有顆0.6公分腫瘤，卻拖了半年才回診，腫瘤長到0.8公分，確診胰臟癌。研究發現，腫瘤到後期時僅需60天就能長至兩倍大，5年存活率剩10%，身體一旦出現異狀絕對不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
8旬婦跌倒意外驗出肺癌 2女兒「順便檢查」竟也全中標
肺癌已連續21年蟬聯台灣癌症死因…民報 ・ 15 小時前 ・ 1