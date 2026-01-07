曹西平猝逝！乾兒子曝高血壓隱疾不就醫 醫揭「隱形殺手」3階段奪命

資深藝人曹西平12/29於三重家中猝逝，享壽66歲。警方初步調查排除外力介入，研判疑似疾病猝死。第一個發現曹西平乾兒子Jeremy向警方透露，曹西平生前患有高血壓，但未曾就醫，懷疑這是致命原因。

乾兒子曝生前拒就醫 睡夢中離世享壽66歲

Jeremy表示曹西平是在睡夢中離世，雖然詳細死因仍待釐清，但生前未控制的高血壓隱疾成為關注焦點。

像慢性肝炎不控制，20年後可能會變肝硬化，台中蘇晉暉診所新陳代謝科醫師蘇天怡提醒，高血壓長期不治療，不只跟慢性肝炎一樣會惡化，還會更慘，因為全身器官組織都帶血管，長期血管硬化會危害全身健康。許多人像曹西平一樣，健檢發現血壓高卻不就醫，擔心一旦吃藥就要吃一輩子。

蘇天怡醫師表示，九成以上的高血壓源於先天遺傳，因此定期測量至關重要。建議民眾掌握722法則，也就是連續7天量測、每天早晚各量一次、每次量兩遍取平均值。若家族有病史者更應提高警覺，數據異常建議盡快尋求醫師評估。

隱形殺手傷腦又傷腎 主動脈剝離風險大增

高血壓不治療會長期損害血管，影響遍及全身器官。蘇天怡醫師指出，腦部可能增加中風與失智風險；心臟則面臨心肌梗塞、心絞痛與衰竭危機。

腎臟因富含微細血管，長期控制不良會導致蛋白尿甚至洗腎；眼底出血與視網膜病變也會影響視力，甚至造成末梢循環障礙。

更可怕的是，若收縮壓飆破200mg/dL，將大幅提高主動脈剝離的風險。像藝人小鬼黃鴻升2020年才36歲，突然猝死家中，經解剖發現奪命殺手就是主動脈剝離，該症往往一發病就讓人突然失去意識甚至喪命。

蘇天怡醫師提醒，高血壓之所以被稱為隱形殺手，就是因為平時大多無明顯症狀，一旦發生狀況往往已倒在急診室，甚至發生猝死遺憾。

吃藥反而沒精神？醫揭身體代償真相

為什麼高血壓卻不吃藥？有許多患者抱怨，高血壓沒吃藥沒事，吃降血壓藥後反而覺得懶洋洋、沒活力，因此擅自停藥，這其實是非常危險的觀念。

蘇天怡醫師深入解釋，這並不是藥物讓人虛弱，而是身體已經長期適應了高血壓的狀態，產生了「代償機制」。

對這些患者來說，超標的血壓才是他們身體習慣的常態，一旦藥物將血壓降回正常標準，巨大的壓力落差會讓身體一時無法適應，進而產生力不從心、倦怠的錯覺。所謂的「很有活力」，其實是身體在異常高壓下硬撐出來的假象。

藥物需循序漸進 擅自停藥恐釀主動脈剝離

針對吃藥感到不適的患者，蘇天怡醫師強調絕對不能自行停藥。高血壓藥物種類繁多，若出現頭暈、無力等副作用，應回診與醫師討論。

醫師會評估是否藥效太強（如複方藥物一次降太多），並調整為循序漸進的治療方式，讓身體慢慢適應正常的血壓數值，待身體適應後，不適感就會消失。

若因感覺不舒服就拒絕治療，長期高血壓會讓血管硬化、腎臟受損導致洗腎，甚至引發中風。

冬天穿短袖是不怕冷？小心是血管充血警訊

坊間常流傳一種迷思，認為高血壓的人身體比較強壯、氣血足，所以冬天穿短袖也不怕冷，臉色還總是紅潤好看。蘇天怡醫師嚴正澄清，這其實是高血壓初期的「病理現象」，絕非身體健康的象徵，民眾千萬別沾沾自喜。

蘇天怡醫師分析，在高血壓前期，由於血管內壓力過大，容易導致末梢微血管充血，外觀上就會呈現面部潮紅、手心發熱，這會讓患者產生「我很強壯、我不怕冷」的錯覺。

這其實是身體潛藏的高血壓風險正在發出警訊，若不以為意持續放任，等到血管長期受損硬化，就會轉變為嚴重的循環障礙。因此，若發現自己異常不怕冷或臉色長年紅潤，應立刻量測血壓確認，以免錯失治療黃金期。

