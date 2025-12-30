曹西平猝逝 乾兒子殯儀館落淚：先處理好後事再向外界說明

演藝圈今（30）日傳出令人心碎的消息，出道43年的資深藝人曹西平於昨（29）日傳出逝世消息，享壽66歲，稍早他的乾兒子Jeremy也抵達了板橋殯儀館現場進行相驗程序。

面對媒體詢問，「當初是怎麼發現的？爸爸之前有沒有交代過什麼話？」曹西平乾兒子Jeremy紅著眼眶、帶著哭腔表示，「我先處理好，處理好再跟你們說。」看起來相當哀戚、難過，對於其他問題皆未回覆。

曹西平乾兒子Jeremy紅著眼眶步入板橋殯儀館。圖／台視新聞

另外，演藝圈內、曹西平的好友，包括他的前嫂嫂龍千玉，以及吳宗憲、小 S、陳漢典等，都發出沉痛的哀悼之情，祝福曹西平一路好走。

