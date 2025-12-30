曹西平猝逝 乾兒子獲授權辦後事
出道40餘年的資深藝人曹西平29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。警消到場時，曹西平已出現明顯屍斑，確認死亡，經同住的家屬也就是乾兒子Jeremy同意後放棄急救。檢警30日下午在板橋殯儀館完成相驗，初步排除外力介入，確切死因仍待釐清，遺體暫存板橋殯儀館。
曹西平生前與3位哥哥、1位弟弟因爸媽的照顧及其後事鬧翻，他痛批親友們「冷血無情」，斷絕往來。曹西平多年前在經歷爸爸、助理阿凱接連過世後，心情憂鬱，曾獨自前往泰國居住，「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰」。
未料，他當時突全身癱軟沒有力氣，甚至無法站立長達3天，只能就地大小便；他靠著意志力爬到門口，向鄰居求救，「死裡逃生」後他趕緊搬回台灣和乾兒子及其女友同住。
龍千玉居中協調
曹西平親生家人昨原不願幫曹西平處理後事，好在經過前嫂嫂龍千玉協調，三哥曹南平授權Jeremy處理後事。曹南平表示，兄弟一場，情分與關心始終都在，「弟弟並非無人照料，後事會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程」。Jeremy也發出聲明，成立治喪小組，負責統籌與對外聯繫。
關於曹西平的靈堂與告別式安排相關細節正在籌備中，待地點、開放致意時間及儀式流程確認後將統一對外公告。家屬也說，由於事發突然，家屬仍處於深切哀痛之中，亦需時間處理相關法律與治喪事宜，「西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量」。
隨身口哨成特色
回顧曹西平的一生，他出生於醫生世家，20歲以歌手身分出道，以〈野性的青春〉走紅歌壇，曾被稱為「台灣西城秀樹」，在秀場時期一天約可賺進8到10萬酬勞。後來開始接觸主持工作，從《龍虎綜藝王》展露頭角，快人快語又幽默的風格，深受觀眾喜愛。
曹西平在演藝圈最廣為人知的，莫過於他隨身攜帶的口哨，跟掛在嘴邊的「醜八怪」，不少年輕藝人和他同台時都希望能被他罵上幾句，就連粉絲都會特別跑到他開設的飾品店要求被罵。
雖說曹西平生前曾放話不將遺產留給任何姓曹的人，要全數留給乾兒子，但依照台灣《民法》規定，曹西平的兄弟姊妹為法定繼承人，享有「特留分」保障。因此，關於曹西平的三重房產以及飾品店的遺產，是否能如他所願，成為外界關注焦點。
