曹西平猝逝／乾兒子發聲求曹家血親「1件事」 淚訴不要相驗大體

曹西平驚傳離世。翻攝曹西平的粉絲愛團臉書

資深藝人曹西平昨（29日）深夜驚傳猝逝，享壽66歲。與他同住、長期照料生活的34歲乾兒子Jeremy昨晚10時30分返家，原本只想推門打聲招呼，卻驚見曹西平倒臥在地且沒有呼吸與心跳，嚇得他連忙報警求助。今早，Jeremy首度在臉書發聲，淚訴：「我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛。」

Jeremy在貼文中表示，他希望與曹西平有血緣關係的親人能將後事全權交由他處理，因為警方及相關業者因法律認定問題，暫時不允許他自行處理。他哀傷寫道：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理人生的大事。四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我。」

曹西平的乾兒子透過社群發聲。翻攝曹西平的粉絲愛團臉書

據了解，曹西平與乾兒子Jeremy感情深厚，彼此如父子般相依。這份超越血緣的情感，起因曹西平與親生手足曾因房產與債務決裂而疏遠，加上Jeremy在7年前經歷喪母、喪兄的痛苦，兩人更顯珍惜彼此陪伴的時光。如今，Jeremy送走乾爸曹西平，心中的悲痛無法言喻。

曹西平猝逝消息傳出令人不捨。圖／翻攝自曹西平臉書

昨深夜約10時，新北市消防局三重分隊接獲報案，指新北三重一處民宅內有民眾疑似因疾病失去生命徵象。消防救護人員趕抵現場後，確認曹西平已無生命跡象時。現場家屬為其乾兒子Jeremy，在悲痛之下表示放棄急救，經家屬同意後未送醫，後續交由警方處理。

曹西平出道超過40年，早年以歌曲《野性的青春》走紅歌壇，憑藉前衛亮眼的視覺形象與動感唱腔深受歌迷喜愛，並曾主持多檔綜藝節目，被暱稱為「台灣西城秀樹」、「四哥」。近年他淡出演藝圈，將生活重心轉向經營飾品店，但仍不時透過社群平台分享日常點滴，與粉絲保持互動。如今驟然離世，讓不少粉絲與圈內好友深感哀痛。



