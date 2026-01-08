曹西平猝逝！乾兒子發4點聲明「三哥將返台協助」家屬共識曝

娛樂中心／巫旻璇報導

資深藝人曹西平2025年12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝享年66歲。今（8日）曹西平的乾兒子Jeremy（小俊）對外說明治喪進度，透露曹西平的三哥已特地調整行程，自澳洲返台出席告別式。至於後事安排，家屬已定調以「溫馨、圓滿、低調」為主軸，希望能以最貼近曹西平生前性格與演藝形象的方式，陪伴他走完人生最後一程。

曹西平辭世後相關後事持續進行中。治喪委員會今對外發布聲明，說明目前治喪進度與家屬共識。聲明指出，曹西平的三哥特別自澳洲返台，協助處理法律程序及死因釐清等事宜，家屬與治喪團隊對其在關鍵時刻奔波付出，表達由衷感謝。

聲明中也提到，家族已就後續治喪安排達成一致共識，三哥尊重並支持相關規劃，正式將告別式與靈堂等事務，全權交由乾兒子小俊及治喪委員會統籌執行。相關人員表示，希望以最貼近曹西平生前性格與演藝風采的方式，陪伴他走完人生最後一段路。

至於治喪形式，治喪委員會透露已定調為「溫馨、圓滿、低調」。考量曹西平生前一向重情重義、行事豪邁，對身後事也期盼簡單不張揚，家屬因此希望外界給予空間，避免打擾親友哀悼，同時也盼能讓相關紛擾畫下句點，將眾人對他的記憶，留在舞台上最耀眼的時刻。最後，治喪委員會再次感謝各界媒體與親友的關心，並表示曹西平一生精彩燦爛，將以最圓滿、平靜的方式，為這段演藝人生畫下句點。

曹西平治喪聲明全文

一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助

四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願

為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。

三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調

四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。

四、 呼籲與致意

再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。

治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明

原文出處：曹西平猝逝11天！乾兒子發4點聲明「三哥將返台協助」家屬共識全說了

