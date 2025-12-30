曹西平猝逝／乾兒子返家「發現過程」曝！疑因昔日恩怨 家人不願處理後事

曹西平機傳猝逝，乾兒子返家「發現過程時間序」曝光，疑因昔日恩怨，家人不願處理後事。圖／翻攝自曹西平臉書粉絲團

資深藝人曹西平以個性鮮明、直率敢言著稱，地震後，他於28日才在臉書粉絲團表示「一切交給老天爺的安排」，未料29日卻驚傳在家中猝逝，享年66歲。事後曝光的時間序顯示，他的乾兒子JEREMY最後一次與他聯繫是在29日凌晨約2時，之後，JEREMY多次嘗試聯絡均未接通，直到昨晚從日本返台，才在臥室地板上發現曹西平已倒下。雖立即撥打119求助，但曹西平已明顯死亡，回天乏術。而警方隨後通知曹西平哥哥，但家人表達不願幫忙處理後事，因此警方將啟動司法相驗程序。

根據《三立新聞網》報導，29日深夜約10時27分，新北市119接獲報案，指出三重區河邊北街某民宅內有民眾疑似疾病突發、已無生命徵象需要協助。消防救護員到場後，發現患者已明顯死亡，身上出現屍斑及僵硬現象。經家屬確認後，放棄急救。死者正是被暱稱為「台灣西城秀樹」、「四哥」的資深藝人曹西平。

乾兒子返家「發現過程時間序」曝光

據了解，曹西平的乾兒子JEREMY於29日凌晨約2時仍與他聯繫，但之後多次嘗試聯絡均未接通。直到當晚，JEREMY從日本返台，約10時27分抵達三重住所，一進門發現找不到曹西平，走入臥室後才驚見曹西平倒在地板上，無任何反應。乾兒子立即報案求助，消防救護員抵達後確認曹西平已明顯死亡。

出身名醫世家 成長環境特殊

曹西平1959年出生於台中一個醫生世家，父親是當地知名泌尿科醫師，家中診所後方就是當年的聯美歌廳。母親性格豪爽，廚藝精湛，常款待藝人用餐，甚至免費看診。家中除了曹西平，還有3個哥哥和1個弟弟。曹西平自小孝順，收入皆交由母親管理，但母親過世後，家中財務狀況才顯露問題，令他一度面臨龐大的利息、債務壓力。

曹西平29日在家中猝逝，享年66歲。圖／翻攝自曹西平臉書粉絲團

落魄與堅持 面對債務不退縮

在債務壓力下，曹西平曾一度落魄，不得不為五斗米折腰，「很多人在某些台看到我主持一些很清涼的東西，還會酸我！」他坦言，當時自己別無選擇，「我就是要錢，我就是要付這些東西。」更令他心痛的是，親兄弟棄養老父親，縱使多年過去，他仍難以釋懷。

曾離開演藝圈 泰國自我沉澱

2002年，曹西平在兄弟鬩牆與雙親過世的雙重打擊下，暫時放棄演藝工作。2005年，他隻身前往泰國，遠離演藝圈，直到2010年在病重友人的提醒下，才決定重返演藝舞台。2016年2月12日，他於華山藝文中心舉辦個人首場、也是最後一場演唱會《35年的故事－曹西平見面會》。平日曹西平常透過臉書發文抒發心情，並與網友互動頻繁。

未婚無子女 遺產安排周全

曹西平一生未婚，沒有子女，生前已安排好身後事。他曾公開表示，遺產絕不交給任何姓曹的人管理，而是留給長期照顧他的乾兒子JEREMY。然而，依據台灣《民法》，曹西平的兄弟姊妹仍為法定繼承人，享有「特留分」保障。律師指出，只要遺囑中明確載明繼承人曾有「重大侮辱或虐待」情事，被繼承人即可依法剝奪其繼承權，甚至連特留分也可能拿不到。



