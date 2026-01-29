曹西平猝逝「乾兒子驚慌失措」演藝圈大姐出手相助！藍心湄第一時間趕到

記者趙浩雲／台北報導

曹西平去年底猝逝，27日的告別式圓滿落幕，負責全程協助處理後事的小冬瓜（郭憲鴻）也在社群平台發文致謝，首篇感謝文特別獻給演藝圈大姊大邱瓈寬（寬姐），感念她在關鍵時刻低調伸出援手；此外，藍心湄也被點名在第一時間就親赴靈堂致意，給予家屬與團隊極大的安定力量。

小冬瓜在文中坦言，曹西平離世來得相當突然，讓乾兒子小俊一度陷入難以接受的狀態，情緒低落、能承擔的事有限，團隊雖全力投入追思會的規劃與安排，但仍面臨資訊傳遞不易的現實狀況。由於網路資訊分眾，加上小俊並非演藝圈出身，與許多前輩的聯繫有限，導致不少圈內人一開始並不清楚追思會細節。

其中，花禮佈置更成為一大難題。小冬瓜透露，這次採用統一呈現的「奉花芳名錄」形式，讓許多滿懷心意、想為曹西平送行的前輩一時之間不知如何著手。眼看追思會日期逼近，邱瓈寬始終放不下心，深知「一定要讓四哥風風光光走完最後一程」，於是親自拿起電話，一通一通聯繫圈內好友，不僅協助號召，更幫忙後續整合對接，讓滿載情義的名單得以完整、體面地呈現。

藍心湄（左）與邱瓈寬赴曹西平靈堂弔唁。（圖／翻攝自冬瓜行旅（小冬瓜）臉書）

小冬瓜也特別提到，邱瓈寬與藍心湄在第一時間就到靈堂致意，關心是否還有需要協助的地方，給予許多實質又溫暖的支持，成為團隊與家屬重要的後盾。他感性表示，自己與邱瓈寬相識近十年，雖不常見面，但每次遇到困難，對方總是俠義相挺，「只要是她認定該做的事，就義無反顧，從不求回報」。小冬瓜特別感謝邱瓈寬「如果沒有寬姐，這一切真的不可能如此順利。謝謝您，讓前輩們的心意都被妥善接住，也讓四哥的告別如此圓滿、有情有義。」

