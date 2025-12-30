曹西平猝逝／《來電50》戰友走了！何篤霖悲痛發聲 揭密當年一句話救了他

何篤霖在加拿大與郭靜純聚會直播時，意外得知曹西平猝逝消息。翻攝臉書＠何篤霖 Ho Tu Lin

66歲資深藝人曹西平昨（29日）晚驚傳在家中驟逝，享壽66歲。曾與他在經典綜藝節目《來電50》並肩作戰多年的夥伴何篤霖，30日清晨於加拿大溫哥華開直播與粉絲互動時，意外被粉絲告知得知噩耗，當場愣住。儘管他努力穩住情緒，仍難掩哀傷且眼眶泛紅，一起聚會的郭靜純在一旁還不知道。他感性以「生命就像列車」來形容人生的必經的離別過程，感嘆表示：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像列車，到站下車就掰掰了。」

曹西平生前毒舌藏愛 助何篤霖變身房產大戶

何篤霖與郭靜純、曹西平曾共同主持經典節目紅娘節目《來電50》，何篤霖在加拿大與郭靜純等好友聚會，得知噩耗，他表示自己個性是會先收起情緒，過好當下，之後自己再慢慢消化情緒，會等到直播結束時在告訴郭靜純。

廣告 廣告

雖然曹西平生前以犀利直言著稱，私下卻常以過來人身分提點後輩。何篤霖曾回憶，自己歌手出道初期意氣風發，卻被曹西平一句當頭棒喝：「你以為可以一輩子當偶像嗎？如果哪天沒工作、老了沒錢，你要住哪裡？」

這番話讓何篤霖瞬間清醒，從此養成存錢置產的習慣，至今名下擁有多棟房產。這份受用一生的改變，成了何篤霖對曹西平最深的感念。面對好友突然「下車」，何篤霖在直播中強忍情緒表示，他衷心希望身邊朋友都能好好照顧健康，「大家一起晚一點下車」，並表示會主動聯繫另一位夥伴郭靜純，轉告這個心碎的消息。

何篤霖感嘆表示：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像列車，到站下車就掰掰了。」。翻攝臉書＠何篤霖 Ho Tu Lin

羅霈穎離世成警訊 何篤霖靈堂前被于美人催促「趕快寫遺書」

曹西平猝逝，但他生前早就對外表示已經立好遺囑，將身後事交代清楚，而何篤霖也曾表示自己的遺囑也已經立好，是在好友羅霈穎猝逝時，于美人在靈堂前直接對著他們一群好友說：「你們這些人要不要趕快把遺書寫一寫？你沒看到，這個時候怎麼弄？」

這番話促使何篤霖找律師討論遺囑事宜，甚至買好保險預留未來遺產稅的「稅源」。他認為寫遺書最主要的目的在於「釐清自己」，在無常到來前交代清楚，若活得長久，就用力花錢享受生活。

退休生活預習中 何篤霖帶毛小孩露營享受當下

現在的何篤霖除了維持主持工作與直播外，也將更多時間花在自己身上，時常帶著毛小孩去露營，提前預習退休生活。他坦言自己個性內向，需要時間慢慢消化曹西平離世的震撼與失落。面對好友驟逝，他此刻最真實的期盼，除了宏觀的世界和平，就是最簡單的家人平安，希望能與摯友們在人生的列車上，平安健康地陪伴彼此久一點。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／吳宗憲震撼揭三大鬧翻事件內幕！天人永隔無奈喊話：沒人不挺你

曹西平猝逝／再見了「哨子哥」！曹西平吹哨跑通告內幕曝光

曹西平猝逝／乾兒子發聲求曹家血親「1件事」 淚訴不要相驗大體