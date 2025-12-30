曹西平猝逝！兒時玩伴不捨 回憶他「愛打扮表演」

藝人曹西平在新北家中意外猝逝，消息傳回老家，鄰居相當不捨，兒時玩伴也PO文回憶，曹西平小時候就很愛打扮，拿著小絲巾邊唱邊跳舞的模樣令他們印象深刻，只可惜兄弟間為了爭家產鬧翻。

曹西平表演天份自小展露 兄弟間爭家產撕破臉

曹西平出生醫生世家，住在台中綠川旁，家中有五個兄弟，因為排行老四，認識他的人都習慣叫他「四哥」，鄰居回憶，曹西平從小就很愛打扮，6歲時拿著媽媽小絲巾邊唱邊跳舞的模樣，令他們印象深刻，表演天份從小便展露頭角。

只可惜後來兄弟間為了爭家產，感情破裂，父親晚年都由曹西平負責照顧，父親過世出殯，其他兄弟也沒回來奔喪，自此斷絕往來。

曹西平淡出演藝圈後，曾自曝罹患憂鬱症，也曾經營可麗餅店，後來將重心放在耳環店，和乾兒子經常台北台中兩邊跑，如今意外猝逝，熟悉的「哨子聲」就此絕響。

台中／陳柏璋、黃致堯 責任編輯／網路中心

