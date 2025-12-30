曹西平猝逝／再見了「哨子哥」！曹西平吹哨跑通告內幕曝光

曹西平當年以歌手身分走紅歌壇，後來轉戰綜藝圈，直率敢言的風格與手持哨子的「哨子哥」形象深植人心。翻攝曹西平的粉絲愛團臉書

66歲資深藝人曹西平驚傳辭世，消息一出立刻震撼演藝圈。曹西平出道逾40年，最初以歌手身份在歌壇走紅，隨後轉戰綜藝圈，以直率敢言的風格和手持哨子的「哨子哥」形象，成為一代觀眾的共同回憶。

當年在各大綜藝節目中，曹西平總能憑藉一聲哨響和犀利金句迅速掌控現場，受封為「被他罵過的都會紅」。他曾透露，早年錄影時，開場常聚集十多位藝人，人人搶話、場面嘈雜，長輩來賓往往還未開口就被淹沒，「哨子」便成了他維持秩序的利器，比起爭辯，直接吹哨中斷更有效率，也因此成了他的標誌性招牌。

曹西平曾在《大小愛吃》中向大小S分享這段哨子秘辛，坦言若忘了帶哨子，內心會極度不安，甚至被大S虧稱應改走「平和路線」。如今，哨聲雖已停歇，但曹西平留給台灣綜藝圈的獨特身影與無法複製的時代記憶，將永遠留在觀眾心中。

曹西平當年以歌手身分走紅歌壇，後來轉戰綜藝圈，直率敢言的風格與手持哨子的「哨子哥」形象深植人心。翻攝曹西平的粉絲愛團臉書

昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊接獲報案，指新北三重一處民宅內有民眾疑似因疾病失去生命徵象。消防救護人員趕抵現場後，確認曹西平已無生命跡象時。現場家屬為其乾兒子，在悲痛之下表示放棄急救，經家屬同意後未送醫，後續交由警方處理。

與他情同家人的龍千玉，凌晨得知噩耗後徹夜難眠，回想曹西平曾跟她說過，「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨。」沒想到一語成讖，她悲慟表示：「很關心他的身體，但他總貼心的說不想讓我擔心他的身體，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」

龍千玉曾多次到曹西平的店裡捧場。翻攝龍千玉臉書



