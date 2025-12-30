曹西平猝逝／「千年老妖」天堂重聚！5年前才痛別羅霈穎 如今同樣家中過世

羅霈穎（左圖）、曹西平（右圖）是摯友，如今相繼撒手人寰。翻攝羅霈穎、曹西平臉書

資深藝人曹西平昨（29日）10點多被發現在家中猝逝，享壽66歲。消息由其乾兒子對外證實，表示曹西平是在睡夢中安詳離開，並未長期受病痛所苦。突如其來的噩耗震驚演藝圈，也讓許多老觀眾感到不捨與惋惜。曹西平出道超過40年，直率敢言的作風深植人心，與已故藝人羅霈穎被封為「千年老妖」，感情深厚，如今兩人都已經離世，讓不少網友十分感傷。

羅霈穎於2020年8月在家中猝逝，享年59歲，當時她被發現時已明顯死亡多時，噩耗傳出後，身為好友的曹西平悲痛不已，曾激動表示：「很想罵羅妹妹……千年老妖怪妳醒過來啊！妳不是要禍害千年嗎？起來啊！千年老妖怎麼可能睡著走了……不敢相信，無法接受。」字字句句都流露出難以接受的震撼與不捨。

曹西平當時出席羅霈穎告別式時更數度淚崩，感慨地說：「羅妹妹是我在演藝圈認識的第一個朋友，我跟她還有于楓是演員訓練班同班同學，我常常都說，妳是我們演藝圈，我們班上最騷的同學，但大家還是開心送羅妹妹，沒有幾個藝人比她精彩了，吃得好、住得好、開得好，環遊世界，到最後也是很漂亮地走。」

