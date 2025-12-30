曹西平猝逝／台版西城秀樹大罵「醜八怪」成絕響 自爆遭封殺過往：毫無懼怕！

曹西平驚傳離世。翻攝臉書

66歲資深藝人曹西平驚傳離世，過往在節目上嗆辣風格，經常開玩笑罵人：「醜八怪！」的畫面成絕響。他近幾年專心經營飾品店，也在社群上分享演藝經歷，耶誕節時才吐露曾遭某位製作人封殺，但他一點都不怕。

曹西平1982年以《野性的青春》走紅歌壇，與歌手包偉銘、陽帆是同期歌手，並以視覺系的外表和動感的歌聲受到大眾歡迎，還有「台版西城秀樹」稱號，並於1998年後成為華視《龍虎綜藝王》固定班底，嗆辣風格獨樹一格。

25日耶誕節時，曹西平在臉書上發文，透露曾被某製作人封殺過往，「我一點都沒有懼怕過，我也不多做解釋我更不會去找妳去解釋跟拜託，我不幹這種事情，到是你們的解釋挺多的，這是個誤會。入行演藝圈超過四十年以上的動感歌星，我非常了解這ㄧ行（1981）只有三台，很年輕時我早就準備好（我不太喜歡說我私人的事情而已）。」

曹西平才剛自爆曾被封殺過往。翻攝臉書

低調過生活 晚年生活很充實

曹西平繼續表示：「我一直都很低調的過好我自己的生活，每個人生活當中都會有些風風雨雨的事情，當然肯定亂說不斷也很多人又喜歡八卦，加油添醋，對我本人完全都不了解，也不認識我本人，都是聽說？也不知道是聽誰說？」

曹西平形容自己的晚年生活相當忙碌，學習到很多新事物，每天過很充實，「從年輕時都一直在表演沒有停過更沒有休息過，這麼多年的舞台生涯對我來說都是值得回憶，可以從年輕做到老這點非常不容易，沒有很棒的抗壓力是無法完成的。」現在可以幫助年輕人煮煮菜、創業，相當開心。



