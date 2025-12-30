曹西平猝逝／司法相驗乾兒子悲痛現身！龍千玉出手協調 遺體冰存暫不解剖

曹西平乾兒子相驗完畢在女友陪同下離開。呂健豪攝

66歲資深藝人曹西平昨晚驚傳猝逝，但因過去與哥哥兄弟鬩牆，雙方感情不睦，消息傳出後，曹台平不願處理後事，因此導致相驗程序從行政相驗改成司法相驗，曹的乾兒子Jeremy下午在女友陪同下悲痛現身殯儀館，僅簡單表達「會先處理好後事」，而龍千玉也證實出手協調，聯繫前夫、曹西平三哥，授權Jeremy全權處理後事。

昨日深夜10點多，曹西平被乾兒子Jeremy發現倒臥在電腦桌旁的地板上，警消到場時確認已經屍僵、出現屍斑，Jeremy也同意放棄急救，交由警方處理。原本此類病逝案件，可直接採行政相驗程序，但因曹西平二哥、曹台平表示不願處理後事，導致案件需改為司法相驗。

Jeremy知悉後，稍早前也在曹西平的臉書粉絲團發文，希望有認識曹西平家的人可以提供協助，「求你們幫助我請他們同意讓四哥（曹西平）安息」，他強調，四哥是睡著走的，無病無痛，不想讓檢察官相驗大體，他更沉痛表示：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領。」

但後續有消息傳出，曹西平三哥曹南平前妻、歌手龍千玉將出手協調，與對方聯繫，讓Jeremy全權處理乾爹的後事，而此消息也獲得經紀公司代發聲明證實。

今日下午，Jeremy在女友陪同下抵達板橋殯儀館，他僅簡單表達「會先處理好後事」，經過約半小時相驗後，他與女友一同走出解剖室，神色哀戚、不發一語及離開。

據了解，後續會將曹西平遺體暫時冰存在殯儀館，待家屬正式簽屬委託書後，由警方請示檢察官後，再由檢察官裁示並發還遺體。



