曹西平猝逝！吳宗憲哭了 曝2心結未解…追悼「永遠的偶像」

資深藝人曹西平驚傳離世，享壽66歲。新北市消防局昨天（12／29）深夜接獲報案，消防人員現場時確認已無生命跡象，遺體出現明顯屍斑與僵硬。消息一出，也引發演藝圈一片哀悼。其中，曾經幫助曹西平再度回歸演藝圈的綜藝天王吳宗憲，也難得臉書開直播，畫面中吳宗憲並未打光、身在暗處，並用哽咽聲音追悼這一位「永遠的偶像」，吳宗憲嘆息兩人有心結未解，也願曹西平能一路好走。

吳宗憲也透露，曹西平自己表示，「我沒有家人」，曹西平因年輕時辛苦賺錢供哥哥們去美國讀書，後來當了醫生，但父母親過世時，在美國的哥哥竟連葬禮都沒有回台參加。

雖然曹西平早年是以歌手為主，但後期付出演藝圈則是參與綜藝節目居多。當時兩人多次長談，吳宗憲說為了幫助曹西平「走進來演藝圈、走出去憂鬱症」，因此他勸曹西平放下以往的包袱，如今的演藝圈也非曹西平心中「一日偶像、終生偶像」的想法，更主流的是「演藝圈只有誰當紅，沒有誰最紅」。

吳宗憲也說，因為一些社會事件造成兩人有些誤會。他分享自己父親患有躁鬱症的經歷，強調這類病症需要不斷的陪伴與理解，否則容易產生極深的偏執，若缺少了照護或陪伴，有可能這些患者就會產生反社會行為。

另外一次誤會，吳宗憲說，2015年電視金鐘獎，曹西平精心打扮孔雀裝準備走星光大道，不料轉播卻進廣告，曹發文痛批主辦的三立電視台，而吳宗憲當時因為幫電視台緩頰，兩人又種下心結。另一次則是，2018年吳宗憲在台北小巨蛋開唱，帶領一票綜藝咖站上舞台，曹西平因未收到邀請而耿耿於懷。

吳宗憲在直播上也坦言：「你可以來啊，所有藝人都來了嘛，你就跟康康、大根、卡古一票的藝人上台，你就賴著不要走，我一定會陪你唱《熱情的姑娘》，但你一定要我八人大轎。」吳宗憲語氣十分無奈，「你來就唱起來嘛，我要忙這個那個，沒有辦法關注到你的狀態」。

吳宗憲直播中數度哽咽，更呼喊：「曹大哥，沒有人不愛你，沒有人不挺你。你就放下來，一路好走，趕快去當天使。」最後送上最後祝福：「一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」

