曹西平猝逝！吳宗憲憶11年前過往 哀悼：永遠的偶像

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）深夜被發現在三重家中猝逝，享壽66歲，消息震撼各界。與他交情很好的「綜藝天王」吳宗憲得知消息後深感不捨，今天在臉書開直播哀悼，感傷表示：「熱情的姑娘，永遠的偶像」。

曹西平猝逝，好友吳宗憲悲痛發聲。（圖／翻攝自曹西平、吳宗憲臉書）

吳宗憲回想11年前，曹西平離開演藝圈後來復出，他是最幫忙的一個人，想盡所有辦法，一直想協助，「不只走進來演藝圈，還要走出憂鬱症」，並告訴對方現在演藝圈和以前不一樣，很多東西必須放下來，「他的心智還停留在小孩子的狀態，停留在『我就是一個偶像』」，讓他直搖頭，感嘆「演藝圈只有誰當紅，沒有誰最紅」。



吳宗憲提到，後來發生很多社會事件，以致於雙方有些誤會，再加上曹西平罹患憂鬱症，有很深的執念，還發生金鐘獎走秀事件，讓他為此喊冤：「曹大哥，我不是不挺你，我是講道理給你聽」，期間多次哽咽，講不下去。



吳宗憲希望曹西平可以放下、一路好走，「沒有人不愛你，也沒有人不挺你，我從頭到尾都很挺你」、「趕快去當天使吧，你的點點滴滴我們都最清楚」，更表示了解對方全部的心情，「天堂就沒有病痛，慢慢走，曹大哥一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像」。

