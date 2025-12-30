曹西平猝逝／吳宗憲揭曹家兄弟鬧翻內幕 KID昔陪吃宵夜到半夜！悲喊16字哀悼

KID林柏昇哀悼曹西平。翻攝臉書

66歲的資深藝人曹西平驟逝，震驚演藝圈，晚輩KID林柏昇在限時動態上發聲哀悼：「玩很大永遠的西平獸、皮馬寮一路好走。」而吳宗憲一早開直播談及曹西平，透露昔日大家陪他吃宵夜到凌晨的往事。

吳宗憲感嘆，11年前接到曹西平電話，除了想把他重新帶回演藝圈，也想讓他走出憂鬱症。吳宗憲提到：「KID是陪你最多的，吃宵夜吃到一點多。」雖然當時KID還未結婚生子，但實在太晚，大家想散場了，結果曹西平又說還要點羊肉爐，吳宗憲對他說：「不要吃了，我就坐這陪你聊，讓幾個年輕人先回去。」並感嘆，也是這一鍋羊肉爐，「一席之間，時代已經不一樣了。」

廣告 廣告

吳宗憲（左）開直播談論與曹西平過往。翻攝臉書

父母把錢都給哥哥 曹西平與兄弟鬧翻陷憂鬱

曹西平與有血緣關係的家人鬧翻，對吳宗憲說自己沒有家人了，吳宗憲也提到，過去曹西平在演藝圈打拚的錢，爸媽都轉去給在美國讀書的哥哥，而兄弟在美國當醫生、事業有成，卻連父母的喪禮都沒有回來，全由曹西平照顧父母、打理後事，也讓他陷入憂鬱。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／鬧翻包偉銘內幕被挖 昔日搭檔聞噩耗震驚發聲85字！揭私下真面目

曹西平猝逝／吳宗憲震撼揭三大鬧翻事件內幕！天人永隔無奈喊話：沒人不挺你

李國修冥誕前夕...王月震撼揭開顱手術續命 最大遺願喊話亡夫：務必來接我