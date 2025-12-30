曹西平猝逝／吳宗憲震撼揭三大鬧翻事件內幕！天人永隔無奈喊話：沒人不挺你

吳宗憲（左）開直播談論與曹西平過往。翻攝臉書

曹西平驟逝震驚演藝圈，吳宗憲一早為此開直播，分享與曹西平的恩怨情仇，更提到兩人因三大事件鬧僵，近幾年都比較少聯繫，最後悲痛喊話：「沒有人不愛你，也沒有人不挺你，這些都是過去了，你就放下來一路好走，趕快去當天使吧，你的點點滴滴我們都最清楚，你真的最適合當天使。」

吳宗憲提到，11年前曹西平想重回演藝圈，兩人通了電話，他也想盡辦法幫忙，但也提醒曹西平，演藝圈環境已經不同，「很多東西要放下。」無奈曹西平還停留在自己過往是偶像的想法中，吳宗憲也曾勸他：「演藝圈只有誰當紅，沒有誰最紅。」

後來社會上發生無差別殺人事件，包括鄭捷、小燈泡案件，吳宗憲喊話社會，家中有憂鬱、躁鬱症患者，一定要通報，這讓也有憂鬱症的曹西平一度無法理解，兩人開始產生嫌隙。

曹西平驟逝震驚演藝圈。翻攝臉書

接連鬧不合！吳宗憲喊話也想做自己

後來又發生金鐘獎走秀事件，曹西平堅持盛裝走秀，沒想到輪到他上場竟然剛好進廣告，他當場就氣炸要罵人，吳宗憲幫他與三立從中調解，也讓曹西平認為沒被力挺。

吳宗憲並提到小巨蛋開唱，曹西平認為自己沒有受邀演出，也相當不高興，但吳宗憲說：「你就來嘛！霸佔在台上，我一定陪你唱〈熱情的姑娘〉，一定要我用八人大轎（去抬你）嗎？」

吳宗憲最終感嘆也要離開演藝圈。東西文娛、星樂全球提供

對於兩人恩怨，如今吳宗憲也只能自說自話，無人再與他爭論，他也自認與曹西平某些個性很像，為了公道會去吵，但是一方面也勸曹西平：「當藝人要看開一點。」最後感嘆自己也會跟曹西平一樣「離開藝能界」，「因為我要做我自己。」並對曹西平喊話：「天堂沒有病痛了，慢慢走，曹大哥一路好走，熱情的姑娘、永遠的偶像。」



