曹西平猝逝／吳慷仁公開曾攜手組偶像男團「宣傳照」 秘密特訓被嗆：肢體僵硬！

吳慷仁（左）曾在劇中與曹西平組團。翻攝吳慷仁臉書

66歲資深藝人曹西平離世，許多圈內友人發文哀悼，之前到中國發展的吳慷仁也難得在臉書上發文，透露自己曾與曹西平合作往事，「曾經跟朋友說：我跟曹大哥出過專輯，一起是團體，拍過MV，叫『奶油起司』，他們以為我開玩笑…我多半沒再多說，因為覺得自己這部片演得不太好…」

吳慷仁提到，約10年前與曹西平合作《台北愛情捷運》中的《鮮肉老爸》單元，「就因為這部片，重新一起合唱了曹大哥的〈野性的青春〉，還排了舞蹈，記得排練舞蹈的時候還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台機器人沒有上油…」

吳慷仁分享與曹西平合作的道具照。翻攝吳慷仁臉書

雖然自認這部戲演的沒有很好，但與曹西平合作，吳慷仁形容：「有幸能和曹西平大哥一起工作，一起唱歌、跳舞～我們是奶油起司～悼念曹大哥，謝謝您帶給大家的一切，會好好記得和您一起拍攝的時光。」並分享當時留下來的道具照。

丁寧曝曹西平一句話成救命繩：你是很好的人！

丁寧讚曹西平是好人。李鍾泉攝

另外，丁寧也發文，對曹西平喊話：「四哥….一路好走。好走。盼能去告別式送你最後一程。你嘴快直爽，但總是鼓勵那時不知道自己該怎麼做的我。『丁寧，妳很好，不要看扁自己。』這話是我那時的救命繩，在我當時那麼否認批判瞧不起自己的時期。希望你的大體能被好好照顧的帥帥美美的，希望我們能好好送你走最後一段路。你是好人，很好的人。」



