曹西平猝逝！哥哥不願出面 乾兒子哀求：把後事全權交予我處理

曹西平昨晚猝逝震驚演藝圈。翻攝曹西平臉書



曹西平（四哥）昨晚（12╱29）10點多被乾兒子Jeremy發現陳屍新北市三重家中，享壽66歲，但警方聯繫曹西平哥哥，對方表示不願出面處理，Jeremy今上午在臉書發文祈求：「我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。請你們把四哥的後事全權交予我處理。因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。」

目前曹西平大體送往板橋殯儀館冰存，等待刑事相驗釐清死因，Jeremy對於突如其來的噩耗難過地說：「很多話我想說，但目前沒有任何思緒。」他無助地說：「我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛，明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事？」

