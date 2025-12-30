曹西平猝逝！唯一親人是「資深台語歌后」兩人關係曝光 昔一擁抱就哭了

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。曹西平晚年都在回台中，並時常分享在台中經營飾品店的生活，1月時候他曾臉書發文表達對老友龍千玉的感激與深情。龍千玉曾與他的哥哥曹南平有過一段婚姻，雖然最終離婚收場，但與小叔曹西平的關係依舊友好。他感嘆演藝圈內有情有義的人不多，但龍千玉始終真誠待人，是他如今唯一的「親人」，兩人擁抱之後更忍不住情緒哭了。

曹西平在貼文中表示，兩人從年輕時便開始在歌壇打拼，經歷了演藝圈的虛假與利益糾葛，但龍千玉的真性情讓他倍感珍惜。他提到，在龍千玉面前不需要掩飾情緒，僅僅一個擁抱，就讓他感動到落淚。他說：「這是真的，不是演的。」

龍千玉心疼曹西平每天辛勤工作，而曹西平則反過來讚揚龍千玉為新專輯四處宣傳，更加辛苦。他感慨地回憶起兩人從台北的西寧南路、台中一中街一路同行的點滴，認為這段友情與牽絆將永遠不會斷。

曹西平跟龍千玉相見歡，曹西平感動到落淚。

即使忙於宣傳，龍千玉仍抽空專程來探望曹西平，並表達對他工作的支持，讓曹西平感動不已。他透露，龍千玉的製作團隊還詢問是否願意在節目中與她合唱《天生自然》。曹西平謙虛表示，若龍千玉舉辦個人演唱會，他會義務相挺，與她同台獻唱，因為兩人的情誼「與眾不同」。貼文最後，曹西平祝福龍千玉身體健康、平安喜樂，並感謝她在新年的開始特地來探望自己，讓他深受感動。但沒想到還沒盼到新年，

