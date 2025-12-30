曹西平猝逝！唯一親人龍千玉悲痛發聲 「原本今天要去探望他」

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲。他終身未婚、膝下無子，近幾年較少上節目，與演藝圈幾無聯繫，但是與他三哥的前妻、龍千玉感情很好，兩人不時見面敘舊。龍千玉今回應《緯來新聞網》，心痛地說：「原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受！」

曹西平（右）和龍千玉如親人的好友。（圖／翻攝曹西平臉書）

曹西平年長龍千玉4歲，雖然是無緣的三嫂，但因和其他四兄弟都鬧翻，曾對外表示把龍千玉當作「唯一的親人」，兩人也不是假面友好，一有空就會見面，即使後來曹西平回台中開店，龍千玉不時會帶媽媽一起南下，探望這位「無血緣的哥哥」。



龍千玉透露因為兩人一陣子未見，原訂今天要去台中找他，如今天人永隔，沉痛表示：「凌晨得知噩耗，徹夜難眠，回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！」



曹西平曾對龍千玉說「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨」，她平時其實很關心四哥的身體，「但他總貼心的說不想讓我擔心他的身體，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥」。

龍千玉（左）在曹西平店裡，陪對方一同吃飯。（圖／翻攝曹西平臉書）

