曹西平猝逝！天氣突變冷增風險 醫點名「6類人」是高危群

66歲資深藝人曹西平猝死，消息震驚娛樂圈。（圖／翻攝自臉書）

66歲知名藝人曹西平猝死，消息震驚娛樂圈，由於他生前無明確病史，目前難以確認死因。胸腔暨重症專科醫師黃軒曾指出，氣溫突然變冷，恐導致血管瞬間收縮，造成血壓急升，出現血栓卡住、冠狀動脈堵住，若心臟來不及反應就可能猝死，而高齡、三高、抽菸、長期熬夜、肥胖、工作壓力大的人都是高危險族群。

黃軒在臉書粉專表示，最容易造成猝死的其實是「從溫暖到冷空氣」的那一刻，當身體感覺到冷時，血管會瞬間收縮，血壓急升10至20mmHg，有人甚至更高，導致心跳加快、血液變黏、容易凝固，若有血栓卡住、冠狀動脈堵住，心臟來不及反應就可能猝死。

黃軒表示，氣溫突然下降的前2至7天是心肌梗塞與猝死最多的區段，當血管持續處於高壓縮狀態，交感神經長期開到最大，造成心臟負荷爆增，凝血系統被持續啟動。此外，猝死並非老人的專利，「三高、抽菸、熬夜、肥胖、工作壓力大的人」都是高危險族群。

黃軒建議，從溫暖到較冷的環境時，先站一下、緩一緩，有助於血管慢慢收縮；起床先暖身，尤其40歲以上的人，活動手腳、深呼吸5次再下床；洗完澡也是關鍵，出浴時的冷風很危險，建議先把浴室蒸氣留住10秒再出去；最後是戒除吸菸習慣，保護心血管更為重要。

