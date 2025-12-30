曹西平猝逝！已立好遺囑「名下財產都給他」 生前坦言恨透兄弟：遺產絕不給姓曹的

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

資深藝人曹西平傳出昨（29）日深夜在家中猝逝，享壽66歲。由於他未婚，膝下無子，他曾在節目中控訴，與家中4位親兄弟多年不曾往來，所以生前已找律師預立遺囑，計畫將名下財產與積蓄全數留給長期照顧他生活起居、視如己出的乾兒子。

資深藝人曹西平傳出昨（29）日深夜在家中猝逝，享壽66歲（圖／翻攝自曹西平臉書）

隨著曹西平的離世，他多年前因父母遺產問題與手足鬧翻，更被親兄弟誣賴侵占父親5棟房產一事，再度引發外界高度關注。他曾在節目上悲憤控訴：「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」因此和手足徹底鬧翻，表示已和曹家人沒有往來，如果他離世，他的遺產絕對不會讓姓曹的人處理：「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」

曹西平父親之前名下財產被銀行抵押，現金都已轉到美國或大陸，每棟房子都有負債，他回想當時銀行利息高達12%，每個月要付貸款14萬9千元，自己的兄弟都不願意分擔，他只能扛下所有債款：「壓力大到我都圓形禿、大失眠！」連父親病危，也只有他獨自面對生死抉擇，父親後事處理完畢後，不僅沒得到一句感謝，還被自己的手足誣陷在爭遺產，令他相當不平。

