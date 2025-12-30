曹西平猝逝！康康心碎曝「心中遺憾」6字揭人生態度

藝人曹西平享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間於新北市三重住處離世，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy同住，如今發生憾事，Jeremy也發聲喊話盼能全權處理後事；藝人康康起床看新聞才知道，祝福曹西平沒有病痛、一路好走，並透露心中一大憾事。

根據《壹蘋新聞網》報導，談及曹西平猝逝消息，康康提到曾有找過他出席主持的節目《綜藝一級棒》，但他始終以「生活清淡就好」婉拒邀約；康康表示，龍千玉說曹西平常惦記他的好：「你要知道，能夠讓曹大哥講我好話，有多麼困難。」

康康提到，早期入行時是透過倪敏然引見給師父張菲，他一直記得這份恩情，後來倪敏然過世時，他開出12張支票總共新台幣36萬元，協助倪敏然遺孀李麗華處理後事。曹西平始終記得這件事情，常常對龍千玉提起他的好，直誇他雖然平時看起來都不正經、嬉皮笑臉：「但他其實對資深藝人很好。」



