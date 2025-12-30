曹西平猝逝／恐成「有名無主屍」！家屬不認領 曹西平遺體冰存板橋殯儀館

曹西平在三重家中猝逝。翻攝曹西平臉書

資深藝人曹西平昨（29日）晚間被發現猝逝於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚外界。第一時間發現遺體的乾兒子吳姓男子，因為並非法律上家屬，依法無權處理或委託相關後事，警方隨即聯繫曹西平家屬說明狀況，雖然一度家屬接聽電話，但在後續聯絡處理後事時便未再回應，導致遺體暫時無人出面認領，將會比照無名屍處理。

依相關規定，死者後事須由家屬授權處理，在暫無家屬或授權人出面情況下，只能比照「有名無主」遺體辦理程序，已經通報民政局及新北市殯儀館，先將遺體載往殯儀館冰存，並報請檢察官進行相驗，以確認死因並完成相關法定程序。

曹西平的遺體還存放在殯儀館。翻攝曹西平臉書

新北市殯儀館資深人員指出，實務上若為有名但暫無家屬處理的遺體，檢方在完成相驗後，若警方已查明死者身分及相關人際關係，有時也會依據發現遺體的友人或關係人，核發死亡證明書，即使非家屬，也可憑該文件代為處理後事，但前提仍需符合檢方及相關法規認定。

警方進一步說明，依「警政署處理無名屍體案件作業程序」及新北市處理無名屍相關辦法，非他殺案件在完成相驗後，遺體資料將輸入警政署身分不明系統，並由新北市刑大公告認領。公告期間為25日，若期限屆滿仍無人認領，將採集DNA存檔後，依規定進行聯合祭奠，並火化後安置於公墓或公立納骨塔，整體流程均依法辦理。



