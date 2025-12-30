



66歲台灣資深藝人曹西平猝逝，經典「醜八怪」金句成絕響，有台版「西城秀樹」美名的他，生前曾表示12月是感恩月，本月1日才有感而發：「這一生我覺得自己做得非常好」，沒想到竟成人生最後告別文，令粉絲和外界感嘆不捨。

曹西平感恩文成「人生告別總結」

曹西平猝逝世前，仍透過臉書密集發文，離世消息傳出後震驚外界，尤其12月1日他才語重心長發文：「感恩的事情太多太多我真的說不完，偶像老了肥了醜了變了樣子又如何？人生必經的過程，不接受也是要接受，不用酸言酸語諷刺人變老的事實」。

曹西平強調：「這一生我覺得我自己做得非常好」，自認「不丟臉、有藝德」，直言：「我對得起養育我栽培我的父母親，沒有讓開醫院當醫生的爸媽丟臉，爸媽可以抬頭挺胸走出去說，這是我的兒子曹西平」。

曹西平：感謝年輕人

同時曹西平也非常感謝ㄧ路上很多人的幫助與支持，尤其是身邊的年輕人們，讓他感受到晚年忙碌得很值得非常充實：「（年輕人）讓我感覺到付出真的是ㄧ種快樂（真心付出就不嫌累）」，也讓他了解學習到很多新事物、更了解八九年級生年輕人的工作與生活狀態非常艱辛、非常不容易生存、想存錢更是難上加難。

特別的是，曹西平提及過往遭到製作單位封殺的心路歷程，對此表示「自己依然充滿鬥志往前走」、「跟誰說都沒有用自己心裡知道就好了」、「沒有爸媽沒有家人，我很堅強ㄧ路活到現在」，坦言「看多了演藝圈的現實，從來沒有把自己看得有多重要」，但仍然對於邀約自己的單位心懷感謝，留言再度補充「當個藝人要有藝德，其他表演再好都沒有什麼了不起」、「每次看到大家真實的留言，我都覺得很值得很開心」，粉絲也暖心回應「每天認真過生活，享受孤獨，是一件很好的事，加油」、「真的！沒有底氣就是要受氣，精闢」。

曹西平猝逝！感恩長文竟成人生告別總結：「這一生我覺得自己做得非常好」。圖片來源：FB@曹西平

謝震武心疼曹西平遭誣陷

事實上，曹西平生前對於手足棄父母不顧感到非常心寒，他曾在《震震有詞》節目透露，因父母遺產問題與4個兄弟鬧翻，更遭其誣賴侵佔父親5棟房產，父親名下財產早被銀行抵押，每棟房子都有負債，兄弟鬩牆不願幫忙，所以他獨自扛下千萬債務，連父親生病急診、辦理後事，都由他處理完成，這都讓曹西平非常心碎：「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，他更為此預立遺囑，揚言將遺產都留給平時照顧他的乾兒子。



律師團為此提醒曹西平，雙親離世後，手足是法定繼承人，依法律規定法定繼承人有「特留分」，若在遺囑中載明「受到重大侮辱或虐待」，法定繼承人可能連特留分都拿不到。當時節目主持人謝震武對曹西平的境遇也感到很心疼：「大家認識這麼久，如果有需要，我幫你處理這些（法律）事情」。

曹西平為還債一度接演尺度較大的「清涼秀」節目，慘遭酸民批評「清涼」，對此他曾告誡「年輕藝人要理財」，別像有些老藝人晚年無工作、被踐踏尊嚴的淒涼處境，同時他也反擊酸民們「不了解演藝圈現實辛苦面」。如今未婚無子獨居努力健康生活的曹西平，無預警猝逝，起伏跌宕人生落幕，生前感恩與警世字句發文，成為他回顧自己人生的總結，也成為粉絲外界悼念的憑藉。

