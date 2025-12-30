曹西平猝逝！昔上節目「必備哨子」原因曝光有洋蔥

曹西平29日傳出猝逝。（圖／翻攝自曹西平臉書）





演藝圈2025年的歲末傳來憾事，以直率敢言、性格鮮明的資深藝人曹西平29日猝逝，享壽66歲，他在節目上那聲響亮的口哨聲已成為絕響。曹西平會攜帶哨子的原因也曝光了，背後更藏有洋蔥。

曹西平29日驚傳猝逝

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息一出震驚整個娛樂圈，他以講話犀利令觀眾印象深刻，不僅是綜藝節目的常客，更是許多後輩敬重的長青樹。突如其來的死訊讓不少圈內好友表示無法接受，紛紛回憶起他在錄影現場充滿能量的模樣。曹西平近年雖然淡出螢光幕前，但平時仍透過社群平台與大眾互動，突如其來的死訊讓大批粉絲難以接受。

招牌口哨背後的孤獨

過去曹西平上節目時，一大特徵就是隨身攜帶一個口哨。他曾在大小S主持的《大小愛吃》節目中分享，這個習慣其實源自早期秀場與綜藝百家爭鳴的年代。當時因為同台藝人眾多，他為了維持秩序並讓自己更有存在感，便透過吹哨子來吸引注意。

廣告 廣告

曹西平曾坦言，哨子對他而言不只是道具，更是一種安全感，如果在台上沒帶哨子，他反而會感到無助與怪異，這顆小小的口哨，其實是他用強勢外表掩飾內心脆弱的保護色。

曹西平私下真性情

雖然曹西平在節目上講話毒舌，甚至常以「醜八怪」戲稱他人，但私底下的他其實非常照顧後輩，死訊傳出後，多位演藝圈新人與後輩在社群平台上發文哀悼。KID在IG發出黑底白字貼文寫下「玩很大永遠的西平獸，皮馬賽，一路好走」；蘿莉塔也曝光曹西平私下樣貌「曹大哥在節目上嘴很壞，但那都是效果，私下超好相處」，並感性喊話「我們永遠不會忘記你帶給大家的歡笑」。



【更多東森娛樂報導】

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●曹西平驟逝！知名殯葬業小冬瓜 現身殯儀館

