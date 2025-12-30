曹西平猝逝！曾獨居陷憂鬱「乾兒子成生前唯一依靠」 晚年生活曝光

娛樂中心／張尚辰報導

資深藝人曹西平昨（29）日晚間10時許驚傳在家中猝逝，享年66歲，消息曝光後震驚外界。淡出演藝圈後，他一度長住泰國，後來返台與乾兒子Jeremy及其女友同住，也經常透過社群分享生活點滴，尤其是替Jeremy女友準備便當的日常，讓他感性直呼「沒有血緣關係，一樣可以疼愛！」

曹西平曾在節目與社群中提及，過去獨居泰國期間，曾因身體不適在家中昏迷長達3天，甚至失禁卻無人察覺。他回憶，當時是自己勉強爬到門邊，打開門縫才被鄰居發現，一度覺得「可能會死在泰國」，這段驚險經歷，也成為他下定決心搬回台灣、與家人同住的重要原因。

曹西平一有空就會幫Jeremy女友準備上班便當。（圖／翻攝自曹西平臉書）

返台後，曹西平與Jeremy及其女友的相處溫馨，他不時分享為Jeremy女友準備上班便當的畫面，袋子裡裝著熱騰騰的飯菜、1000元零用錢以及一瓶蘆筍汁。他坦言，小倆口願意與自己同住，讓他感到十分安心，「沒有血緣關係，一樣可以疼愛、一樣可以照顧。」

談到同住生活，曹西平表示，家中煮飯、洗衣、倒垃圾與大小家務幾乎都由他一手包辦，但他從不覺得辛苦，反而樂在其中。他曾笑說，自己有肩膀可以扛起一個家的責任，「我就是他們的爸爸，也是他們的媽媽」。

曹西平準備的便當菜色相當豐富，看起來相當美味。（圖／翻攝自曹西平臉書）

如今傳出曹西平猝逝的消息，讓外界不勝唏噓。相較於過去舞台上的鮮明形象，他晚年更多被記住的，是平凡卻溫暖的生活日常，這也成為粉絲心中最難忘的一幕。

