曹西平猝逝／「最強小叔」生前認定她是唯一親人 龍千玉悲慟告別

龍千玉與已故資深藝人曹西平之間感情，在演藝圈一直被視為一段特殊而深刻的友誼。龍千玉曾是曹西平哥哥曹南平的前妻，儘管婚姻早已結束，彼此卻始終維持著「小叔與大嫂」的情分，曹西平更曾公開形容龍千玉是自己「唯一的親人」，兩人長期相互扶持，在人生與事業的起伏中彼此陪伴。

龍千玉21歲時與曹南平結婚，婚後育有子女，這段婚姻維持約7年後畫下句點。離婚後，她與曹西平的關係並未因此疏遠，反而在歲月中建立起超越血緣與婚姻的深厚友誼。兩人同在歌壇打拼多年，見證彼此的高峰與低潮，始終相互關心、力挺對方。

過去曹西平旅居泰國、情緒低落時，龍千玉曾特地飛往當地探望；而每逢龍千玉推出新專輯或重要活動，曹西平也總是不缺席，親自站台相挺。曹西平曾為龍千玉仗義執言，替她澄清外界流言，因而被網友封為「最強小叔」，成為演藝圈佳話。

在龍千玉人生低谷時，曹西平同樣沒有缺席。當龍千玉的孩子曾遭遇重大車禍，曹西平不斷陪伴、安慰她，在最需要支持的時刻給予力量。龍千玉也曾坦言，自己已事先規劃身後事，買妥10個塔位，家人已使用其中4個，並以豁達態度看待生死，直言「好好活在當下，身後事簡單就好」。

曹西平生前雖曾感嘆家人較少關心自己，卻常在社群平台分享龍千玉到台中探望他的生活點滴。兩人只是簡單吃個便當，就能讓曹西平感動落淚。他也多次提及演藝圈的人情冷暖，盛讚龍千玉待人真誠，與她相處無需偽裝，一個擁抱就足以帶來溫暖。而這段不因婚姻結束而消散的情誼，也成為演藝圈中少見且動人的典範。



