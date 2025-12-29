曹西平猝逝「最後警世曝光」！網灌爆臉書淚喊：快起來罵醜八怪

娛樂中心／陳慈鈴報導

資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚娛樂圈，而生前的最後一篇貼文則是停留在回憶921大地震，當時還抱怨道「過年可以不要訂購年菜了嗎？」豈料，如今竟然與世長辭，許多粉絲也紛紛湧入臉書，對於曹西平的離世不敢相信，淚喊「快出來罵醜八怪」。

實際查看曹西平的臉書，可以發現他直到28日清晨05時11分還在PO文，提到他經過921大地震洗禮之後，「我都不會跑我就是坐在那裡我不會動，ㄧ切交給老天爺的安排」。面對孩子們慰問他「你ㄧ個人在家還好嗎？」「你有躲起來嗎？」他表示「躲去哪裡我沒有躲我就坐在椅子上」；至於是否感到害怕？他坦言「害怕」，但關於是否逃跑，他則直言「跑去哪？」

曹西平生前有話直說，擄獲不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平說，該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的，繼續煮菜ING。不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？，連過個小小馬路都有事情發生，車子就撞過來了人也飛出去了，每天都有突發狀況發生不是嗎？坐捷運也有事情，搭公車也有狀況等等，怎麼樣？，什麼怎麼樣每天都有新鮮事情，你們認為不可能的事情它就是發生了，活生生的呈現在你我的眼前不是嗎？跨年人潮多叫你們不要出去還是要出去，有什麼辦法？

曹西平提到，煙火每年都差不多噴來噴去就是那個樣子，人擠人非常危險，誰是誰都不知道？冬天季節交替病毒大流行大家還是要去人多的地方，你能說什麼？說了人家也不愛聽就是執意要去人潮多的地方湊熱鬧，有事情發生的時候大家才會說你們怎麼不早點講，早點講有用嗎？你們會聽嗎？聽了還是ㄧ樣出門去啊因為是跨年啊，不出去湊ㄧ下熱鬧不行。

曹西平猝逝，留下人生最後警世。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平更感慨，最近社會的氛圍跟狀況都不太好，二十萬人湧入跨年晚會你們看看有多危險？散場時二十萬人搭乘捷運回家想著想著就很擔心，這樣子的人流量超級嚇人的，這時候警消人員又要加班了，很多人都要加班了，辛苦了各位，跨個年把大家都累垮了。他也回憶以前自己的年代沒有跨年，也是ㄧ樣過了ㄧ年，最後還忍不住抱怨「過年可以不要訂購年菜了嗎？」

曹西平的驟然離世，也讓這篇貼文成了他對世人最後的警世。許多人陸續在貼文下方留言，「看到你逝世的消息真的太突然了，四哥，一路好走」、「我每天都看你的發文，怎麼會」、「這也太突然了…我真不願相信！」其中，還有很多人都希望曹西平能夠起來，再罵一聲「醜八怪」。

