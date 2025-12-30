曹西平猝逝／有名無主屍解套！「前嫂嫂」龍千玉已聯繫家屬處理後事

曹西平驚傳離世令外界不捨。翻攝曹西平的粉絲愛團臉書

資深藝人曹西平昨（29日）晚被發現猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。第一時間發現遺體的乾兒子，依法無權處理或委託相關後事，警方聯繫曹西平家屬處理後事未獲回應，導致遺體暫時無人出面認領，傳出將會比照無名屍處理。對此，曹西平前嫂嫂龍千玉表示，已聯繫曹家人授權處理後事。

龍千玉與曹西平的三哥曾有過一段婚姻，稍早傳出曹西平遺體暫時無人出面認領，恐將比照無名屍處理，不少粉絲擔心落淚。對此，她第一時間已和曹家人聯絡，稍早表示：「目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心！」

龍千玉與曹西平相識45年。翻攝龍千玉臉書

依相關規定，死者後事須由家屬授權處理，在暫無家屬或授權人出面情況下，只能比照「有名無主」遺體辦理程序，已經通報民政局及新北市殯儀館，先將遺體載往殯儀館冰存，並報請檢察官進行相驗，以確認死因並完成相關法定程序。

新北市殯儀館資深人員指出，實務上若為有名但暫無家屬處理的遺體，檢方在完成相驗後，若警方已查明死者身分及相關人際關係，有時也會依據發現遺體的友人或關係人，核發死亡證明書，即使非家屬，也可憑該文件代為處理後事，但前提仍需符合檢方及相關法規認定。



