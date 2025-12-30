曹西平猝逝！比莉睡不著哭整晚 願好友自由飛翔：你這碎碎念的外星人

曹西平猝逝，比莉不捨發文悼念。（圖／翻攝臉書／曹西平、比莉）

資深藝人曹西平29日深夜在家中猝逝，享壽66歲，消息曝光後引發演藝圈一片震驚與不捨。曾與他交情深厚的女星比莉，得知噩耗後情緒潰堤，在社群平台上發文悼念，簡短寫下「小四，你解脫了！」幾字，傳達對老友的深切懷念。

根據比莉在社群媒體上的貼文透露，自從接獲曹西平過世的消息，她整夜未眠，淚水止不住流下，心情久久難以平復。她深情回憶與曹西平初入行時的往事，那段歡聚的時光仍歷歷在目。比莉提到，以前每次錄影結束後，大家總會聚集到她家作客，一起用餐、聊天，甚至開心地跳舞。那些快樂的日子如今只能存在於記憶中，令她無限感傷。

除了緬懷過去的歡樂時光，比莉也在文中提及曹西平對家人的深情與付出。她指出，當年曹西平為了照顧生病的父親，毅然選擇淡出演藝圈，轉往台中生活，一邊靠賣可樂餅維持生計，一邊親自承擔照護父親的責任。他不僅親手為父親洗澡、按摩、餵飯，甚至曾背著病重的父親，無微不至的照顧令人動容。比莉表示，曹西平對父母的孝心可謂仁至義盡，這份情誼永難忘懷。

最後，比莉以溫柔的語句向摯友道別：「你好走，去自由飛翔，你這個碎碎念的外星人。」並附上多顆愛心，短短一句話道盡她對曹西平的不捨與祝福。

（圖／翻攝IG／比莉）

