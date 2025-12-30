曹西平猝逝「求走時不拖磨」！龍千玉徹夜難眠 悲痛發聲：他一語成讖…

娛樂中心／施郁韻報導

66歲資深藝人曹西平驚傳驟逝，龍千玉得知噩耗後心碎發聲。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平生前與「前嫂嫂」台語歌后龍千玉私交甚好，更視龍千玉為「唯一親人」。龍千玉得知噩耗後，心碎發聲「他曾求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖。」

據悉，29日深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾無生命徵象，消防救護員到場後發現，患者已明顯死亡，身上出現屍斑呈現僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經家屬確認放棄急救，死者為曹西平。

據《壹蘋新聞網》報導，龍千玉在得知曹西平逝世的消息時，整夜睡不著，回憶兩人的相處時光，感傷表示「他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人。」

龍千玉提到，常常關心曹西平的身體，對方總是貼心說不讓她擔心，「原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受。」龍千玉心痛表示，曹西平曾說過人生如浮雲，只希望自己「走得時候不拖磨」，沒想到卻一語成讖。

曹西平曾在臉書感性寫下，前嫂嫂龍千玉待人卻始終真誠，更是他唯一的「親人」。龍千玉21歲時曾與曹西平三哥曹南平結婚，不過這段婚姻僅維持7年劃下句點；不過龍千玉與「前小叔」曹西平依舊維持友好關係，時常聚會吃飯，龍千玉發片時，他還會前往站台相挺，可見到兩人的好交情。

