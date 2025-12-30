曹西平猝逝／為何「財產全留給他」？乾兒子Jeremy真實身分曝光 掲「父子情」由來

曹西平（右）與乾兒子Jeremy有一段互相照顧的動人父子情。翻攝臉書＠曹西平的粉絲愛團、11點熱吵店 YouTube

台灣演藝圈「長青樹」曹西平29日深夜驚傳於三重住處離世，享壽66歲。由於曹西平跟兄弟手足鬧翻，家人向警方表達不願幫忙處理後事，親如乾兒子的Jeremy發文請求曹家人讓他處理，不希望愛美的曹西平被司法相驗解剖。而且曹西平生前也表示，會立遺囑把財產都交給Jeremy。外界對曹西平離去感到萬分不捨，更好奇與他同居的乾兒子Jeremy，兩人如何建立起超越血緣的父子情？其中藏著Jeremy曾在7年前經歷喪母、喪兄的家庭悲劇。

曹西平出身台中醫生世家，父親是當地知名泌尿科醫師，曹西平有3個哥哥和1個弟弟。曹西平自小孝順，出道後收入皆交由母親管理，母親過世後，他才驚覺家中財務出狀況。

痛恨手足爭產冷血 曹西平預立遺囑：財產不給姓曹的人碰

曹西平曾透露，父親名下雖有5棟房產，但全是負債，在利息高達12%的年代，他每月獨自背負約15萬元的貸款，親兄弟卻冷眼旁觀。為了還債，曹西平什麼工作都接，還被旁人酸他主持一些「清涼的節目」，他坦言自己別無選擇，「我就是要錢，我就是要付這些東西。」

父親病危時僅他一人送終，事後手足不僅未感激，反倒為了覬覦產權與他對簿公堂。這段創傷讓曹西平公開宣稱：「我的遺產絕對不給姓曹的人碰！」並決定預立遺囑，將遺產全部留給視如己出的Jeremy。不過依照民法條文，曹西平兄弟姊妹仍有「特留分」保障。

曹西平與兄弟手足鬧翻，晚年深怕自己一人倒臥家中無人知曉。翻攝臉書＠曹西平的粉絲愛團

承接助理阿凱臨終託付 Jeremy與曹西平相守多年如親生

跟曹西平情如父子的Jeremy，最初是由曹西平相伴10多年的助理阿凱帶入公司。2011年阿凱因猛爆性肝炎過世，臨終前特別託付Jeremy要好好照顧曹西平。2016年曹西平舉辦35週年音樂會紀念阿凱時，Jeremy始終陪伴左右，讓曹西平決定收他為乾兒子。

曹西平曾因在泰國昏迷3天無人知曉，回台後，Jeremy便帶著女友與曹西平同居相互照應。曹西平曾在《11點熱吵店》表示，很怕自己一個人在家發生意外無人知曉，，也很感謝Jeremy：「謝謝這些八年級孩子願意跟老頭住，讓我死了都有人知道。」

乾兒子Jeremy一席窩心話，讓曹西平淚灑攝影棚。翻攝YouTube@11點熱吵店

Jerrmy也曾錄製影片表示，螢幕上語氣嗆辣的曹西平，私下對Jeremy及其女友非常疼惜，不僅因擔心兩人的安全，下雨天會主動塞錢讓他們搭計程車；知道女友愛吃家常菜，曹西平還會親自買菜下廚，讓他們帶便當去公司。

甚至因為知道Jeremy有富貴手問題，所以洗衣洗菜等要碰水的事情，都是曹西平一手包辦，其實曹西平就是「刀子嘴、豆腐心」，而Jeremy也對曹西平真情告白：「你還有我們，我愛你！」這番話讓曹西平在攝影棚當場淚崩，深覺自己晚年不是孤獨一人。

視子如命！曾為Jeremy喪親之痛槓上警方

事實上，Jeremy也有過失去親人的痛苦，他的母親與哥哥7年前前往嘉義遊玩後失聯，10天後被發現雙雙陳屍飯店，留有遺書。當時曹西平一連發布12篇貼文為Jeremy抱不平，不惜槓上警方，痛批他們辦案消極。

近年曹西平也以Jeremy的英文名投資開設「穿刺專門店」，行銷策略上更以「曹西平回來了」紅布條吸引年輕族群關注，為Jeremy創業打開聲勢，兩人之間的情誼經歷這些年互相照應，可說已經超越了血緣關係。



