曹西平猝逝！無數女星被罵「醜八怪」爆紅 她天生構造被「加持」最紅

娛樂中心／綜合報導

66歲資深藝人曹西平（四哥）不料29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，消息一早讓許多人震驚不已。他一向以心直口快、愛開玩笑罵人「醜八怪」及吹哨子的獨特風格聞名，這種「毒舌」反而罵紅了許多藝人，成為許多娛樂圈的後輩爭相尋求的曝光機會，甚至被罵「醜八怪」視為一種「加持」。

丫頭天生娃娃音。（圖／翻攝自丫頭IG）

其中最讓人印象深刻，曹西平曾多次在臉書或節目中提到「丫頭」詹子晴。由於丫頭的娃娃音常被曹西平拿來開玩笑（稱其為醜八怪或批評其聲音），不過事實上兩人私底下交情不錯。曹西平甚至曾發文呼籲網友不要對丫頭太嚴苛，展現出「愛之深責之切」的長輩形象，同時讓丫頭在綜藝節目中的形象更加鮮明。

曹西平曾在臉書透露，許多偶像團體或歌手上節目前會主動拜託他罵一句「醜八怪」，因為他們認為被罵了反而會「爽」且能吸引觀眾目光。 新人的曝光機會：對於許多通告藝人或新人而言，能與曹西平對罵或被其點名，是獲得鏡頭和創造記憶點的絕佳機會。

妹子付錢要曹西平罵「醜八怪醜死了」。（圖／翻攝自臉書）

對於許多通告藝人或新人而言，能與曹西平對罵或被其點名，是獲得鏡頭和創造記憶點的絕佳機會。郭婷筠就曾在三立《黃金夜總會》被他罵「醜死了」直呼好爽，而由於曹西平在台北與台中開穿洞飾品店，甚至有路人或女大生專程前往曹西平經營的飾品店，不為買東西，只求被他親口罵一聲「醜八怪」來尋求心理上的「舒坦」。

