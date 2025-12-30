曹西平猝逝！「無緣嫂嫂」龍千玉成唯一親人 曾吃飯突落淚

曹西平只認「無緣嫂嫂」龍千玉是唯一親人。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）





資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈，他因家中4兄弟爭產以及棄養父親等事件，早已與原生家庭沒有來往，而台語歌后龍千玉是他三哥的前妻，儘管是無緣的嫂嫂，卻成為他生命中唯一且最為親近的親人。

據悉，龍千玉在21歲時與曹西平的三哥曹南平結婚，但婚姻僅維持7年便宣告結束。儘管婚姻關係已畫下句點，龍千玉與小叔曹西平之間的情誼卻絲毫未受影響，反而隨著歲月流逝而更加深厚。

龍千玉在21歲時與曹西平的三哥曹南平結婚，兩人因此結緣。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）

龍千玉在21歲時與曹西平的三哥曹南平結婚，兩人因此結緣。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）

龍千玉與曹西平情誼深厚

兩人在歌壇奮鬥多年一路相互扶持，共同經歷了演藝圈的起起伏伏。當曹西平身處泰國憂鬱低潮時，龍千玉都會特地飛往探望，而當龍千玉發行新專輯時，曹西平也總是義不容辭地為她站台助陣，展現兩人超越一般友誼的深厚情誼。

廣告 廣告

曹西平曾因挺身而出為龍千玉仗義執言，獲得網友封為「最強小叔」的稱號。在龍千玉的小孩不幸發生重大車禍時，曹西平也不斷給予安慰與鼓勵，在她最脆弱無助的時刻提供溫暖與支持。龍千玉也曾透露，她已預先購買了十個塔位，目前家人已使用了四個，仍有六個空位，並豁達表示「反正誰先走也很難說，好好活在當下，身後事簡單就好。」

曹西平親曝龍千玉「比家人更像家人」

龍千玉時常到台中探訪他，兩人僅是簡單地共享便當，就讓曹西平激動落淚，他曾感嘆演藝圈的人情冷暖，並讚揚龍千玉真誠待人，與她相處不用任何偽裝，一個溫暖的擁抱便能讓他深受感動，兩人之間的深厚情感是「比家人還要像家人」。



【更多東森娛樂報導】

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●藝人曹西平驚傳猝逝 前天才發地震文：一切交老天安排

